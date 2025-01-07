尹錫悅負隅頑抗 司法拉鋸擴大 總統官邸大巴陣鐵絲網佈防 逮捕令屆滿未見行動

公調處盼警接手拘尹 研直申拘留令

公調處昨天上午召開新聞發布會說：「綜合考慮警方對執行逮捕令的專業性和現場指揮體系的統一性，決定將逮捕尹錫悅的任務移交給警察廳國家調查本部，以便更加迅速、高效地執行相關程序。」不過，韓國警察廳國家調查本部昨天下午召開新聞發布會，表示正在與公調處「討論在『共同調查本部』框架內執行逮捕令的方法」，同時也在考慮有關「應對警衛處人員阻撓逮捕的方案」，包括逮捕警衛處人員等多種可能。「共同調查本部」由警察廳、公調處和國防部聯合設立。

至昨晚韓聯社報道，由公調處、檢察官和警察廳國家偵查本部組成的戒嚴聯合偵查組（聯偵組）已再次向首爾西部地方法院申請尹錫悅逮捕令。韓國《中央日報》報道，公調處亦正研究其他策略，包括直接申請拘留令（可羈押最長20天）。

另一方面，尹錫悅法律團隊亦以法律手段作出反擊，昨天上午向首爾中央地方檢察廳提交檢舉書，檢舉公調處長吳東運、警察廳代理廳長李鎬永、代理防長金善鎬等11人。尹方主張公調處並無權指揮警方辦案，因此近日指揮警察廳特別偵查團試圖逮捕尹錫悅和搜查總統官邸已屬違法。另外，尹方稱總統警衛處曾依法要求調派警員和士兵支援但遭拒，李鎬永和金善鎬兩人涉嫌瀆職濫權。

尹錫悅法律團隊主張，按韓國法律，公調處無權調查尹所涉的內亂罪案件。團隊向法院申請撤銷逮捕令，但周日遭駁回。公調處則辯解，目前是正在調查尹錫悅「濫權及其衍生的相關罪行」，因此並無越權；且同為聯偵組成員的警方有偵辦內亂罪的權責。

質疑公調處勾結法官 尹團隊檢舉處長

尹錫悅陣營亦批評公調處今次繞過警方逕自向法院申請針對尹的逮捕令，質疑公調處「私下跟法官交易」。他們亦引用韓國刑事訴訟法第110和111條「禁止未經同意搜索、扣押軍事或政府機密」來反對拘捕行動，批出逮捕令的首爾西區地方法院周日同樣駁回該異議，指上述兩項法律條文僅對「機密」而非「場所」設限，確認搜查總統官邸合法。尹律師團隊稱考慮上訴至最高法院。

尹鍚悅因去年12月3日頒布緊急戒嚴令而遭國會通過彈劾案，目前停職等候憲法法院審理是否罷免他；總統警衛處指他仍保留總統身分而獲保護。面對尹錫悅陣營負隅頑抗，公調處拘捕他的板斧不多。

韓國仁川大學教授李俊翰分析認為，尹錫悅打算仿效美國特朗普2020大選失利後，利用支持者作為後盾。另有韓媒引述親尹人士認為，若尹錫悅的民調支持度持續上升，法官或將傾向否決罷免他。憲法法院昨舉行法官會議，加緊準備正式審理總統彈劾案，這是兩名新任法官就任後，憲法法院首次以8人體制舉行會議。憲法法院已排定5場尹彈劾案正式審訊，首場將於下周二開審。尹錫悅表明將適時出庭自辯。

（中央社/韓聯社/新華社）