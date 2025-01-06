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諷老闆作品遭退稿 《華郵》政治漫畫家辭職

【明報專訊】《華盛頓郵報》政治漫畫家特爾內斯（Ann Telnaes）上周五（3日）深夜表示，自己一幅描繪《華郵》老闆、億萬富豪貝索斯（Jeff Bezos）在美國候任總統特朗普面前卑躬屈膝模樣的漫畫被退稿後，已經辭職。

特爾內斯在創作平台Substack發文說，這是她首次「有漫畫因為我選擇下筆的對象而被退稿」。她隨文上傳遭退稿的漫畫，當中可看到電商巨擘亞馬遜兼《華郵》老闆貝索斯、社交平台facebook兼Meta創辦人朱克伯格等媒體及科技大亨，在高大的特朗普面前卑躬屈膝並高捧着錢袋。畫中還看得到代表迪士尼公司的米奇老鼠拜倒在地。迪士尼旗下的美國廣播公司新聞網（ABC News）之前因特朗普紐約性虐官司的報道遭特朗普控告誹謗，不久前已與特朗普以1500萬美元（約1.17億港元）達成和解。

特爾內斯在帖文中寫道，她過去也有作品被退稿，但這是首次因個人「觀點」遭拒。她說：「這扭轉了整個局面……對自由媒體來說是危險的。」

《華郵》稱與諷刺專欄撞稿

《華郵》社論版編輯希普利在聲明中說：「我們才剛發表一個跟這個漫畫主題相同的專欄，也排定刊出另一專欄，而且還是諷刺專欄。」聲明說，《華郵》「唯一的偏見是反對撞稿」。

（法新社/美國全國公共廣播電台）

相關字詞﹕政治漫畫 貝索斯（Jeff Bezos） 《華盛頓郵報》 特朗普

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