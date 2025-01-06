奧地利籌組政府談判失敗 極右上位

繼上周五自由派新奧地利黨（Neos）退出籌組政府談判後，總理內哈默前晚透過社交媒體發表視像講話，表示他領導的人民黨跟中間偏左社會民主黨（SPO；下稱社民黨）在經濟競爭力或徵收新稅項等重要議題上談不攏，已終止兩黨合組政府的談判。

總理將辭職

奧地利去年9月29日舉行國會大選，自由黨得票率28.8%，超過原執政人民黨的26.3%，以及得票21%的社民黨。惟首度躍為最大黨的自由黨在國會183席中僅取57席，未能獨自執政，且由於立場親俄、疑歐、反移民，餘下4個政黨拒與之合作。總統范德貝倫遂於去年10月22日，把組閣機會授予佔51席的第二大黨人民黨。如今聯合政府談判破裂，人民黨可能跟自由黨洽談或再次大選。

有分析指出，如果人民黨決定跟自由黨組政府，總統須做好讓自由黨黨魁基克爾（Herbert Kickl）就任總理的準備。

自由黨隨後表示，聯合政府籌組談判使國家損失了3個月，換來的不是穩定，只有混亂。該黨還認為，社民黨領袖巴布萊爾（Andreas Babler）也該辭職，總統范德貝倫「須為引起的混亂和損失的時間承擔重大責任」。

（BBC/路透社/EuroNews）