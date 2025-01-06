尹稱出席憲法法院自辯

起訴防長文件顯示內閣反對戒嚴

金龍顯是戒嚴事件首名被控內亂罪的關鍵人物。報道援引對他的83頁起訴書指出，尹錫悅上月3日晚召集閣員就宣布戒嚴而舉行的會議上，總理韓悳洙、外長趙兌烈和財長崔相穆也質疑戒嚴將對經濟和國家信譽構成不良影響。

可是尹錫悅直指若讓最大反對派共同民主黨繼續跟政府對着幹，「國家將被消磨殆盡，無論經濟或外交，什麼都做不成」。金龍顯指出，「軍隊已候命，且已向傳媒預告晚上10時將有特別講話，不能改變計劃」。接着於10時23分左右，尹錫悅離開會議室，向全國直播宣布緊急戒嚴。起訴書表示，戒嚴當天合計動用了4749名軍、警人員，檢察官的調查還發現他們當時配備了最少5.7萬發實彈，以及斧頭、棒球棍等。

代表尹錫悅的律師尹甲根批評起訴書內容「不合法兼缺乏證據」。他周日（5日）表示，尹錫悅將親自出席彈劾案庭審及自辯。

這是尹錫悅首次公開表明將出庭，預示他可能最快於下周二（14日）出席憲法裁判所的第一場彈劾案審訊。

（法新社/NoCutNews日報）