尹錫悅逮捕令今屆滿 爭議未休 地區法院駁回「無效」要求 律師稱上訴至最高院

尹錫悅的法律團隊上周四向首爾西區地院上訴，要求後者宣布向公調處批出的逮捕令和搜查令「無效」，理由包括尹錫悅目前只是國會通過彈劾案而停職，仍具總統身分。惟韓國傳媒昨天援引法律界消息報道，首爾西區地院已駁回尹錫悅一方的申請，法官解釋在完成執行逮捕前不能反對拘捕或搜查，而且公調處調查內亂罪並非違憲，在首爾西部地方法院而非中央地方法院入稟來申請逮捕令也無問題。

公調處上周五曾嘗試執行對尹錫悅的逮捕令，但在總統警衛處拒絕進入總統官邸下無功而回，到昨日再次選擇放棄。倘若公調處在今晚死線前仍未能逮捕尹錫悅，其最可行辦法會是向法院申請延長逮捕令，其他選項包括申請新的逮捕令或直接申請拘留令（可羈押最長20天）。

問題是只要總統警衛處繼續阻撓，逮捕令或拘留令都不可能順利執行，甚至可能出現總統警衛與警員衝突的場面。總統警衛處長朴鍾俊昨日堅持被停職的尹錫悅仍然是總統，依法應享受與其身分相符的保護，如果配合執行逮捕令，將與失職無異。

稱影響民生 執政黨促停搜捕

執政國民力量黨嘗試集結政治力量抗衡，首爾市長吳世勳等17名黨內市、道行政長官周日發表聯署聲明，要求即時停止搜捕總統，理由是影響經濟民生。

在總統官邸外，「撐尹」及「倒尹」民眾在暴雪寒風中對立。據韓媒統計，到昨晚7時，贊成彈劾方約有1.1萬人，反對方約有8000人。

（韓聯社/Newsis/京鄉新聞/SBS）