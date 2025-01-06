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布林肯：哈馬斯突襲打斷巴勒斯坦議題進程

【明報專訊】即將卸任的美國國務卿布林肯於上周六（4日）發布的《紐約時報》專訪中捍衛拜登政府的外交政策，其中談及中東和俄烏問題，他透露自己前年10月初原計劃前往沙特阿拉伯，討論以色列和沙特關係正常化進程中的「巴勒斯坦議題」，然而這一計劃因哈馬斯當年10月7日突襲以色列而取消。他又承認俄軍侵烏前，美方已「悄悄」向烏克蘭提供大量武器，惹來莫斯科譏諷。

布林肯在專訪中雖批評以色列在容許人道物資進入加沙方面「做得不夠」，但否認以方在當地實施「種族滅絕」。他又稱國際社會僅向以色列施壓停火，但很少對哈馬斯提同類要求，批評相關表現「虛偽」，並令他感到「有點驚訝」。

稱俄侵烏前已軍援烏 惹莫斯科譏諷

另一方面，布林肯承認於俄軍2022年2月24日全面侵烏前，美國2021年9月及12月已兩度向烏克蘭提供大量軍援，包括「刺針」攜行式防空導彈，以及「標槍」反戰車導彈。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃回應稱，俄方一早便說過美國戰前已開始對烏供武，指布林肯「點明了俄羅斯尋求烏克蘭去軍事化的背後原因」。

布林肯昨起至9日展開對韓國、日本和法國訪問，試圖在特朗普回朝前，強調拜登團結民主盟友的政績。此行被視為是布林肯任內最後一次國際訪問。

（紐約時報/新華社/路透社）

相關字詞﹕以色列-沙特關係 軍援烏克蘭 以色列-哈馬斯戰爭 布林肯 俄軍侵烏

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