拜登卸任前再向以售武 總值624億 華府官員：應對伊朗威脅

美國政治新聞網站Axios上周五率先引述消息報道，今批對以軍售內容包括迎擊無人機等空中威脅的AIM-120C-8先進中程空對空導彈（AMRAAM）、用於直升機的「AGM-114地獄火」導彈、155mm榴彈、聯合直接攻擊彈藥（JDAM）制導系統、500磅炸彈等。

消息稱這是一項長期協議，部分彈藥可從美軍目前庫存抽調，但大部分將需一年或以上方會付運。報道指美國國務院已非正式就事件知會國會，眾議院外交事務委員會和參議院外交關係委員會將於正式申請提出後，審議軍售內容。

拜登政府去年5月暫停向以色列交付2000磅炸彈，憂慮以軍會用該大殺傷力武器攻擊加沙南部拉法市，造成平民傷亡。但即使國內多月來有示威促請對以禁售武器，拜登政府仍未停止向以色列出售大部分武器，8月美國國會批准了對以出售戰鬥機等軍備，總值約200億美元（約1560億港元）。

華府官員強調，最新一輪軍售計劃旨在「通過補充關鍵彈藥和防空能力，支援以色列長遠安全……總統（拜登）已表明以色列有權以符合國際法和國際人道法的方式保護其國民，並防止伊朗及其代理組織發動侵略。我們（美國）將繼續向以色列提供防衛所需的能力」。

加沙停火談判重啟 以軍未緩轟炸

另外，以色列防長卡茨上周六確認，加沙停火談判已在卡塔爾重啟，但同時以軍的轟炸未見減緩，周日表示過去兩天轟炸了逾100個加沙目標，並殲滅了數十名哈馬斯「恐怖分子」。加沙民防機構上周六稱，以軍襲擊造成逾30死。

哈馬斯上周六發放2023年10月7日被擄的19歲以色列女兵人質阿勒巴格（Liri Albag）的求救片段，呼籲政府營救她。（Axios/CNN/美國廣播公司/法新社）