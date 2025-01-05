賭城特朗普酒店爆炸案 施襲特種兵患PTSD

手機信息宣稱「提醒」非恐襲

車內死者、37歲的利費爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger）是俗稱「綠色貝雷帽」的美國陸軍特種部隊成員，他上周三（1日）在租來的Tesla電動農夫車內舉槍自戕，隨後這輛載有大量煙花和燃料的汽車發生猛烈爆炸，事件中另有7人受傷。

聯邦調查局（FBI）特別探員埃文斯在記者會說：「雖然本案比一般更受關注且聳人聽聞，但到頭來這似乎是一宗自殺悲劇，涉及一名身受PTSD等問題困擾、功勳卓著的資深軍人。」調查人員表示，仍在檢視利費爾斯貝格的電子設備，至今在其手機中發現一些相信是他所寫的信件或短箋，當中提到今次事件不是恐襲，而是「一次提醒」。他表示，國家正邁向「崩塌」，而美國人只關注壯觀和暴力的事，「有什麼比起透過以煙花和爆炸物製造的噱頭更能令我的信息傳播？」。他自稱現在發動爆炸是為了釋放之前殺人所帶來的心理負擔。

埃文斯指爆炸在特朗普的酒店外發生，但是看不到利費爾斯貝格對特朗普或共和黨懷有敵意，相信肇因是其個人或家庭事宜。美媒The Daily Beast引述與其家人談過的執法人員稱，利費爾斯貝格在去年大選票投特朗普。

2018年與利費爾斯貝格拍拖、至今仍是其朋友的39歲護士亞里茨透露，利費爾斯貝格在派駐海外時受過一次嚴重腦傷，而他又嘗試掩飾多年外派後出現的精神問題，以留在特種部隊服役。她說，利費爾斯貝格出現記憶力衰退、難以集中等問題，也對其戰場行為有甚深罪惡感。

（法新社/紐約時報/華盛頓郵報）