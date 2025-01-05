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敘修訂教科書 刪前朝歷史宣揚伊斯蘭

【明報專訊】敘利亞過渡政府上周三（1日）宣布對教育課程進行全面改革，包括大幅修訂教科書內容，引發抨擊聲音，包括被質疑未經廣泛諮詢，而且有大力傾向宣揚伊斯蘭教方向，可能損害非穆斯林國民的處境。

過渡政府教育部在社交平台facebook發布12份檔案，列出有關阿拉伯語、歷史、科學、社會研究和宗教等主題教科書調整和補遺，重點是歷史、宗教和科學課本。大多數修改內容涉及刪除對前朝阿薩德家族政權的相關內容，包括阿拉伯語課程中頌讚流亡獨裁者巴沙爾及其父親阿薩德的詩歌，教材內涉及阿薩德父子相片和提及前朝軍隊和國歌內容也被刪。

倡刪「演化論」等科學論述

當局同時提出加強教材的伊斯蘭教色彩，例如刪除在前伊斯蘭時代敘利亞所崇拜的神祇及其雕像圖片，將「犧牲生命來捍衛祖國」內容變成「以真主之名犧牲生命」，並在《可蘭經》中有關「激怒真主者」的經文詮釋提及「猶太人」和「基督徒」，被質疑煽動宗教仇恨。另外，教科書中有關女性和愛情的詩文也被刪除，當局還建議在科學教學刪除「演化論」和「宇宙大爆炸」等科學論述。

這些變更在敘利亞引來正反意見，質疑者認為改動明顯具宗教極端主義色彩。作家和人權運動成員弗利漢說：「刪除歌頌舊政權內容可以理解，但刪走歷史事實和我們人民鬥爭歷史、古文明里程碑的內容卻非巧合。」記者哈利爾稱，在目前實際統治國家的沙姆解放組織（HTS）監察下改變課程內容十分危險，「基於極端主義意識形態的教育，可能塑造出想法足以威脅地區和國際安全的人」。

臨時教育部長淡化質疑

臨時教育部長卡德里（Nazir al-Qadri）上周四嘗試淡化質疑，他在通訊軟件Telegram發聲明，稱有關改變僅旨在剷除歌頌巴沙爾政權的內容和修正有關《可蘭經》的錯誤演繹，並在所有教科書加入敘利亞革命旗幟，其他學校課程內容會維持不變，直至專責委員會成立、檢討並作出修訂為止。

HTS原為恐怖組織蓋達的敘利亞分支，2016年割席後立場變溫和，其領導層曾承諾要建立具包容過渡政府，以反映敘利亞的宗教和民族多樣性。

（法新社/金融時報/華爾街日報）

相關字詞﹕伊斯蘭教 極端主義 修改教科書 教科書 沙姆解放組織（HTS） 敘利亞變天 敘利亞

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