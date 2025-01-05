特朗普親說強硬派轉軚 約翰遜驚險連任議長

【明報專訊】美國國會上周五（3日）展開新一屆會期，同日首先選出眾議院議長，共和黨籍議長邁克．約翰遜（Mike Johnson）原未獲足夠黨友支持，直至支持他的候任總統特朗普親自說服兩名黨內強硬保守派議員轉軚，才得以在首輪投票中以最低當選門檻的218票驚險連任。
約翰遜若要連任，須在眾議院435席（1席懸空）取得過半數的218票支持，共和黨現以219席對215席的微弱優勢控制眾院，故約翰遜經不起失去多於一名黨友支持。他在投票前向同僚承諾改革，包括成立獨立工作小組檢視政府開支和調查他口中聯邦機構的「不負責任或非法行為」，並更嚴格監督政府開支。惟最初仍有3名共和黨眾議員拒撐約翰遜，即肯塔基的馬西（Thomas Massie）、南卡羅萊納的諾曼（Ralph Norman）及得州的塞爾夫（Keith Self ），直至特朗普致電諾曼和塞爾夫說服兩人轉軚，最終約翰遜勉強夠票當選。
《華爾街日報》引述知情人士透露，特朗普在電話中告訴諾曼與塞爾夫「停止鬧劇，支持約翰遜」。共和黨議員指約翰遜沒同意在任何特定議題上讓步，但塞爾夫稱與特朗普通電話後，獲承諾黨內右翼成員將可參與制定稅收和移民的法案。黨內強硬保守派議員比格斯坦承，若非特朗普背書，約翰遜無法連任。約翰遜去年被指違背保守派意願，協助民主黨通過數十億美元援助烏克蘭法案等，黨內支持度因此大減——其前任麥卡錫2023年因黨內極右派反對，4天內經15輪投票才驚險當選，後仍被黨友推翻。
反映維持共和黨團結成挑戰
特朗普視約翰遜為助其第二個總統任期推動政策議程的可靠盟友。約翰遜表示眾院首要任務是保護美國邊境，為特朗普政府提供打擊無證移民計劃所需的資源。惟CNN指出，約翰遜要特朗普插手才能連任，除突顯特朗普黨內控制能力，也反映他在2026年中期選舉前維持共和黨團結的挑戰。儘管共和黨即將控制府會，但在兩院議席優勢不大，特朗普若想實現向選民承諾的改革，須獲共和黨議員一致支持。
（金融時報/衛報/CNN）
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