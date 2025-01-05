特朗普親說強硬派轉軚 約翰遜驚險連任議長

約翰遜若要連任，須在眾議院435席（1席懸空）取得過半數的218票支持，共和黨現以219席對215席的微弱優勢控制眾院，故約翰遜經不起失去多於一名黨友支持。他在投票前向同僚承諾改革，包括成立獨立工作小組檢視政府開支和調查他口中聯邦機構的「不負責任或非法行為」，並更嚴格監督政府開支。惟最初仍有3名共和黨眾議員拒撐約翰遜，即肯塔基的馬西（Thomas Massie）、南卡羅萊納的諾曼（Ralph Norman）及得州的塞爾夫（Keith Self ），直至特朗普致電諾曼和塞爾夫說服兩人轉軚，最終約翰遜勉強夠票當選。

《華爾街日報》引述知情人士透露，特朗普在電話中告訴諾曼與塞爾夫「停止鬧劇，支持約翰遜」。共和黨議員指約翰遜沒同意在任何特定議題上讓步，但塞爾夫稱與特朗普通電話後，獲承諾黨內右翼成員將可參與制定稅收和移民的法案。黨內強硬保守派議員比格斯坦承，若非特朗普背書，約翰遜無法連任。約翰遜去年被指違背保守派意願，協助民主黨通過數十億美元援助烏克蘭法案等，黨內支持度因此大減——其前任麥卡錫2023年因黨內極右派反對，4天內經15輪投票才驚險當選，後仍被黨友推翻。

反映維持共和黨團結成挑戰

特朗普視約翰遜為助其第二個總統任期推動政策議程的可靠盟友。約翰遜表示眾院首要任務是保護美國邊境，為特朗普政府提供打擊無證移民計劃所需的資源。惟CNN指出，約翰遜要特朗普插手才能連任，除突顯特朗普黨內控制能力，也反映他在2026年中期選舉前維持共和黨團結的挑戰。儘管共和黨即將控制府會，但在兩院議席優勢不大，特朗普若想實現向選民承諾的改革，須獲共和黨議員一致支持。

（金融時報/衛報/CNN）