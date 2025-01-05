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掩口費案維持定罪 特朗普成首戴罪總統 法官屬意判「無條件釋放」 特斥「非法政治攻擊」

【明報專訊】美國候任總統特朗普的「掩口費案」去年5月被紐約陪審團裁定34項偽造文書重罪罪名成立，紐約州最高法院法官梅爾昌前日表示，掩口費案會在本周五（10日）判刑，他屬意判處特朗普「無條件釋放」，意味後者不會入獄，但會維持定罪，勢成為首名重罪犯入主白宮。梅爾昌拒絕特朗普一方的撤案請求，認為這將嚴重破壞法治。特朗普斥責案件屬「非法政治攻擊」。

意味沒監禁罰款或假釋等任何懲罰

梅爾昌（Juan Merchan）在判決書中強調，就特朗普掩口費案「撤控或廢除定罪並不符合聯邦最高法院所訂考慮總統豁免權的條件，亦不符法治……相反，有關決定將對法治造成無可估量的破壞」，惟梅爾昌同時表示，考慮到特朗普將於1月20日宣誓就任總統，判處其監禁「已不再被外界視為可行建議」，判無條件釋放（unconditional discharge）已成為讓案件終結，以及可讓被告尋求上訴的「最可行解決方案」。無條件釋放意味特朗普將不會面臨監禁、罰款或假釋等任何懲罰，且不帶任何附加條件。負責掩口費案的檢察官曾尋求凍結判刑至特朗普2029年1月任期結束，但梅爾昌考慮後否決該做法。法律專家認為，考慮到特朗普初犯，以及其目前已屆78歲高齡，他不大可能被判監。

案發時未當選 不可藉豁免權撤案

特朗普因授權律師於2016年大選前幾周，向藝名Stormy Daniels的色情片女星克利福德支付13萬美元（約101.4萬港元）「掩口費」，換取不公開二人之間的性交易。去年5月30日被紐約市曼哈頓陪審團裁定34項偽造商業紀錄罪成，案件其後因特朗普再參選總統而多次押後判刑。聯邦最高法院去年7月裁定特朗普可就任期內的總統行為獲豁免起訴，但梅爾昌指出，掩口費案事發時特朗普仍未出任總統，性質亦屬私人行為，不可引用總統豁免權撤案。

已被任命為白宮傳訊總監的特朗普發言人史蒂文．張批評梅爾昌的判決「直接違反最高法院的總統豁免權裁決」，並強調這宗「毫無法理的案件根本不該被提訴，應按憲法立即駁回」。張又表示，必須讓特朗普繼續着手政府交接程序及履行總統職責，不受今次案件或其他任何「獵巫」（按：比喻政治迫害）餘波影響。特朗普上周五晚則在社交平台發文，批評掩口費案為「非法政治攻擊」及「受操縱的把戲」（rigged charade）。如果特朗普就「掩口費案」判決上訴，則判刑有可能押後，惟其法律團隊暫未提出上訴。

（紐約時報/華盛頓郵報/路透社）

相關字詞﹕偽造虛假文書 掩口費 特朗普

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