美醫療總監倡酒類設致癌標籤 如香煙包裝 歐美酒商股價挫

作為聯邦政府公共衛生事務的首席發言人，穆爾蒂（Vivek Murthy）在最新的酒精與癌症風險建議中指，酒精是香煙、癡肥以外的第三種常見可預防癌症成因，40年來的科研證明，飲酒至少直接關乎大腸癌、食道癌、肝癌、口腔癌、咽癌和喉癌，其中酒精引發的乳癌病例更逾16%。而無論飲啤酒、葡萄酒或烈酒，又或每天飲酒少於一杯都會增加風險。

公眾對飲酒風險認知意識不足

穆爾蒂指出，美國每年約有10萬宗由酒精誘發的癌症，相關病例每年導致2萬人病逝，比酒精引起交通意外導致的每年1.35萬死亡人數還多。美國逾七成人報稱一周至少飲一杯酒，但根據2019年的一項調查，只有45%人認為酒精是致癌風險因素。穆爾蒂表示，由於公眾意識不足，遂主張在酒精產品的標籤附上警告語句、重新評估攝取酒精上限建議、加強飲酒與患癌關係的宣傳教育，以及建議醫療保健提供者提高病人對飲酒風險的認知及按需要鼓勵患者做酒精篩檢和轉介治療。

世界衛生組織有47個成員國規定酒精飲品標籤要有警告字眼，包括健康風險，但要表明可能致癌者暫時只有韓國。美國現行酒精產品標籤於1988年推出，僅提到「基於（嬰兒）先天缺陷風險，女性在懷孕期間不應飲酒」，以及「飲酒有損駕駛車輛或操作機械的能力，且可能導致健康問題」。

添警示料需國會立法 恐花數年

美國候任總統特朗普及獲提名任衛生及公共服務部長的小羅拔甘迺迪皆不好酒，並公開談及飲酒禍害。OpenSecrets數據顯示，酒商在2024大選年間的捐款達2490萬美元，50.3%捐給共和黨，且美國大酒商都設於肯塔基、田納西和得州等共和黨主導州份，這些因素可能影響議員投票決定。共和黨策略師達林不認為目前由共和黨控制的國會兩院會批准增添患癌警告標籤，因為那有違該黨擁護的自由，使美國看來似「保母國家」。若要添加警示，需要國會立法，分析家估計任何改動可能需時數年。

美國酒商及相關商會未回應，但受消息影響，歐美酒商股價上周五紛下挫，其中比利時上市的百威英博（AB InBev）跌2.8%，Constellation Brands在美一度跌2.3%。

（BBC/路透社/彭博社/紐約時報）