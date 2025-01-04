逾600撐尹人士總統官邸外守候 0℃下以身阻逮捕

據韓國警方非正式統計，當地昨晨約7時半（本港時間昨晨約6時半），有600名尹錫悅支持者在首爾龍山總統官邸附近集會。為防止對峙升級，警方部署了最少45個機動部隊共2700名警員，以及135輛警方大巴在場候命，並一度禁止漢南大路部分路段行車。

警動員2700人 漢南大路部分封閉

隨着從傳媒得知調查人員於昨早8時過後正式展開行動，示威者人數突然大增並情緒高漲，部分人反覆高叫「人民將保護尹錫悅總統」、「尹錫悅加油」、「總統警衞處加油」等口號，並呼籲逮捕公調處負責人，有人更強調「我們必須用生命阻止他們（拘捕人員）」。另外，有示威者高舉「stop the steal」英語標語牌，特朗普支持者以該口號指控美國民主黨於2020年總統大選舞弊並竊取應屬於特朗普的總統之位。

（韓聯社/中央社/路透社）