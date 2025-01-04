逾600撐尹人士總統官邸外守候 0℃下以身阻逮捕

【明報專訊】韓國最少逾600名總統尹錫悅的支持者，周四（2日）晚冒着0℃以下低溫，在總統官邸外守候至昨日（3日）早上，以身體阻擋尹錫悅被逮捕，他們稱尹錫悅頒布緊急戒嚴令「合法」，高喊「非法逮捕令無效」等口號，並倒而要求拘捕領導逮捕行動的高級公職人員犯罪調查處（公調處）主管。他們又高舉寫有美國候任總統特朗普支持者「stop the steal」（意指為停止竊取政權）名句標語，並期望特朗普上台後可幫尹錫悅脫離困境。
據韓國警方非正式統計，當地昨晨約7時半（本港時間昨晨約6時半），有600名尹錫悅支持者在首爾龍山總統官邸附近集會。為防止對峙升級，警方部署了最少45個機動部隊共2700名警員，以及135輛警方大巴在場候命，並一度禁止漢南大路部分路段行車。
警動員2700人 漢南大路部分封閉
隨着從傳媒得知調查人員於昨早8時過後正式展開行動，示威者人數突然大增並情緒高漲，部分人反覆高叫「人民將保護尹錫悅總統」、「尹錫悅加油」、「總統警衞處加油」等口號，並呼籲逮捕公調處負責人，有人更強調「我們必須用生命阻止他們（拘捕人員）」。另外，有示威者高舉「stop the steal」英語標語牌，特朗普支持者以該口號指控美國民主黨於2020年總統大選舞弊並竊取應屬於特朗普的總統之位。