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對峙5小時 韓公調處叫停拘尹錫悅 總統律師團斥「執行無效逮捕令」違法 彈劾案本月14日開審

【明報專訊】韓國高級公職人員犯罪調查處（公調處）周五（3日）早上抵總統官邸，執行針對總統尹錫悅的逮捕令，但遭大批隸屬總統警衛處等軍警以及尹錫悅支持者阻攔，雙方對峙期間發生肢體碰撞，逾5小時後公調處為保障現場人員安全叫停行動，但計劃周末再嘗試拘尹。尹錫悅法律團隊稱「公調處沒偵辦內亂案件權限，執行非法無效的逮捕令屬違法」，已向法庭提出異議。另韓國憲法法院將於本月14日正式開始審理尹錫悅彈劾案。

大批調查人員當地清晨6時14分（本港時間清晨5時14分）從京畿道果川市的公調處總部出發，7時21分抵達位在首爾龍山區的總統官邸，8時02分左右清除路障後進入官邸正門，並於8時04分正式展開逮捕尹錫悅行動。警察廳國家偵查本部特別偵查團表示，行動共有150人參與，分別為公調處檢察官與調查員30人、警方特別偵查團120人；其中由80人進入官邸，剩餘70人在官邸外待命。

大巴汽車封路 警衛築人牆阻入官邸

公調處表示，調查人員到達距離總統官邸200米處，遭遇10多輛大巴和私家車、200多名總統警衛處人員和軍警封鎖通往官邸的道路。80名進入官邸的調查人員穿越正門後，遭遇軍方人員拉起人牆攔阻，韓聯社報道，後者疑為負責官邸警衛的陸軍首都防衛司令部第55警衛隊，其由總統警衛處管理。雙方發生推撞。

雙方對峙個多小時後，調查人員上午10時突破封鎖抵達官邸建築前，但又遭到總統警衛處人員阻攔。韓媒報道，調查人員出示逮捕令要求對方配合，但總統警衛處處長以現場為「總統警衛法規範的警衛區域」為由拒絕。尹錫悅的辯護律師尹甲根駁斥公調處「沒有偵辦內亂案件的權限」，卻投入警察機動部隊「試圖在一級軍事機密保護區和警衛區行使武力」，對此深表遺憾。尹甲根又向韓聯社表示，將對執行逮捕令過程中的違法情况採取法律措施。

在野黨警告妨礙拘捕者「將成內亂共犯」

至下午1時30分，公調處宣布基於「現場人員安全考慮」，以及對峙持續，停止執行拘捕任務；對尹錫悅拒絕服從法律程序深感遺憾，指將「研究今後措施」，已經以涉嫌妨害執行特殊公務為由，對總統警衛處處長和次長進行立案，要求兩人最遲今天投案受訊。公調處又強烈要求代理總統崔相穆指示警衛處配合拘捕行動。韓國最大在野黨共同民主黨黨鞭朴贊大則警告，任何妨礙拘捕執行的人「都將成為內亂共犯而受罰」。

尹錫悅上月3日深夜稱為打擊「跟朝鮮有關的反國家勢力」而頒布戒嚴令，6小時後解除，事件撼動韓國政壇及社會。韓國國會上月14日通過彈劾尹錫悅動議，尹遭停職，待憲法法院審理彈劾案。公調處早前以涉嫌帶頭發動內亂，及濫用職權妨礙權利行使為由三度傳召尹錫悅受查，但對方未有回應，公調處申請逮捕令，本周二獲首爾西部地方法院批准。

逮捕令容許尹錫悅被捕後被拘留48小時，韓聯社報道，公調處原計劃其間帶尹回總部盤問，再把他拘禁在位於義王市附近的首爾看守所。如延長拘留則須再作申請，當局亦可申請正式拘捕或釋放尹錫悅。

憲法法院昨就尹錫悅彈劾案作第二次審前聆訊，決定於本月14日開始聽取陳述，屆時尹錫悅必須出庭應訊，憲法法院亦已計劃如尹拒絕應訊，將於本月16日再開庭。

另外，韓國檢方昨公布錄音檔，顯示尹錫悅在戒嚴期間，曾下令軍官破門進入國會把國會議員拖出來，以阻止他們投票解除戒嚴。

（韓聯社/中央社/路透社）

相關字詞﹕內亂罪 拘留令 拘捕 戒嚴 彈劾 尹錫悅 韓國

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