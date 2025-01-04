新奧爾良施襲者反享樂 特朗普藉案打反移民牌

賈巴爾在元旦凌晨施襲造成14人死亡，之後跟警方駁火時被擊斃。音樂串流平台SoundCloud近日被發現有名為Jabbar、相信屬於賈巴爾的帳號，在去年初上載3段合共長20分鐘的錄音，談及對音樂、性及極端主義宗教觀點等內容。《衛報》指錄音內聲線跟賈巴爾過去宣傳房地產業務影片中的聲音相符。

在最長的一段錄音中，賈巴爾指詩歌如饒舌會引誘人接觸真主所禁止的物品，像大麻、酒精、鎮靜劑、鴉片類藥物和興奮劑等麻醉藥。他又指音樂會引誘人進行不正當性行為、暴力、出軌、盜竊和欺騙等行為，形容音樂是「撒旦的聲音」。賈巴爾在另一段錄音又稱「禁止邪惡是人們的使命」。SoundCloud未有回應事件。

轟拜登邊境政策增暴力犯罪

特朗普周四繼續在社交平台就恐襲事件藉機打反移民牌，繼周三在社交平台稱「從外地到來的罪犯，比我們國內的罪犯更惡劣」後，批評拜登開放邊境政策令國家的激進伊斯蘭恐怖主義和其他形式的暴力犯罪變成嚴重得難以想像。美媒指特朗普的說法相信受霍士新聞誤報影響。霍士新聞最初指賈巴爾的貨車在事發前兩日通過美墨邊境，令人以為事件涉及外國人。霍士新聞及後澄清貨車在去年11月16日過境，駕照亦似乎不屬賈巴爾，而賈巴爾亦是美國公民和退役士兵。不過，誤報造成的影響持續，提及貨車近日通過美墨邊境的內容續在社交網站廣傳，霍士新聞亦繼續在網上播放有錯誤資料的新聞剪輯片段。

（衛報/NBC/CNN/華盛頓郵報）