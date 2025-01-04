賭城特朗普酒店襲擊 美特種兵涉案 司機頭部中彈 當局指爆炸前自殺

執法人員證實租下這輛Cybertruck的男子是來自科羅拉多州的是37歲美國特種部隊現役軍人利費爾斯貝格（Matthew Alan Livelsberger，前譯萊韋爾斯貝格）。美國陸軍發表聲明，證實利費爾斯貝格服役於俗稱「綠色貝雷帽」（Green Berets）的美國陸軍特種部隊，隸屬第10特種部隊小組，曾長期駐守科羅拉多州一座美軍基地，生前派駐德國，事發時正休假回國。聲明提到，利費爾斯貝格自2006年起參軍並逐步晉升，他長期執行海外任務，5度被派赴阿富汗，又曾前往烏克蘭、塔吉克、格魯吉亞和剛果民主共和國等地，曾獲頒兩枚銅星勳章、一枚戰鬥步兵徽章及一枚陸軍表揚獎章。美國有線新聞網絡（CNN）引述4名官員稱，利費爾斯貝格職級為「軍士長」（master sergeant），屬於高級軍人。

車內檢半自動手槍 屍體燒焦難辨

警方調查發現，利費爾斯貝格上周六（2024年12月28日）在科羅拉多州丹佛市租下肇事汽車，在該州、新墨西哥、亞利桑那和內華達州先後充電，然後於元旦日進入拉斯維加斯，在市內反覆來回1小時，到過特朗普國際酒店後又離開，最後折返停下17秒就發生爆炸。當局發現車內載有大量煙花、油料和燃料混合物，警方稱，如非Cybertruck夠堅固，爆炸造成的破壞將會更大。有酒店住客表示，爆炸時在40樓的房間也能感受到震動。

當局又在車內發現兩支半自動手槍，都是利費爾斯貝格周一合法購得，當局同時在車內檢獲軍人證件、護照、iPhone手機和信用卡。警方表示，車上死者頭部有槍傷，相信是爆炸前自轟，又說死者被燒焦至難以辨認，但透過以上證件、死者手上的紋身和沿途充電站的閉路電視影像確認其身分。聯邦調查局（FBI）表示，暫時還未清楚疑犯動機，但至今未有證據顯示其行動與同日新奧爾良恐襲有關，相信他是單獨行事。

7月上載新生女兒照 案發前與妻爭吵離家

利費爾斯貝格一名匿名近親向路透社表示，利費爾斯貝格一直支持候任總統特朗普，認為特朗普愛護軍隊。《華爾街日報》報道，利費爾斯貝格去年7月才在社交平台facebook上載新生女兒的照片。根據知情官員向美國廣播公司透露，利費爾斯貝格的妻子告訴調查人員，兩人在聖誕節期間爭吵，原因是利費爾斯貝格不忠。此後，他便離開住所。

（法新社/路透社/CNN/霍士新聞）