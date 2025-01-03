巴人政府指「煽動」 半島電視台遭停播

瓦法社報道，由文化部、內政部與通訊部組成的部長級委員會決定，暫停半島電視台運作，凍結所有記者、員工及攝製人員的工作，直至其法律地位符合巴勒斯坦現行的法律與規範。報道指出，有關決定是因半島電視台堅持播放帶有誤導、煽動、挑撥性及干預巴勒斯坦內政的報道內容。半島電視台一名員工向法新社證實，電視台於西岸拉姆安拉的辦公室周三已收到停播令。

巴勒斯坦當局上周批評半島電視台報道巴勒斯坦安全部隊與西岸杰寧（Jenin）難民營內武裝分子持續對峙數周的事件。控制巴人自治政府的派系法塔赫指摘半島電視台在「巴勒斯坦播下分裂的種子」，呼籲巴人不要與該電視台合作。巴人武裝組織哈馬斯則譴責該禁令與自治政府近期採取的一系列行動，旨在加強限制公眾權利和自由。

半島電視台已被以色列封殺。去年5月以色列內閣以「威脅國安」為由，關閉半島電視台在當地運作，同年9月以軍突襲半島電視台位於拉姆安拉的辦公室，並勒令關閉45天。

（路透社/法新社）