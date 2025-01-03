韓聯社：公調處就緒隨時拘尹 備方案應對阻撓

韓聯社報道，公調處在獲批逮捕令後，已與警方就具體執行時間和方法協商，並已基本完成執行拘留的準備工作，包括撰寫問卷、準備調查室和休息區等。警方亦已成立了互助調查總部，準備以妨礙公務罪名逮捕那些阻止執行的人。報道稱，由於執行過程各機構之間的職責分擔及各種情况的應對方案細節仍有待協調，公調處昨天未有採取拘捕行動。

撐尹者躺地示威

由於公調處早前已表明會在逮捕令有效期內拘捕尹錫悅，總統府外昨有數以百計尹錫悅支持者跟反對尹錫悅一方的示威者及防暴警察對峙。有婦人撲在一輛警方巴士前，張開手放在擋風玻璃上，其他支持者躺在地上、閉上眼睛，雙臂交叉放胸前，警員試圖移走他們。現場附近另有反對尹錫悅的示威者舉行集會並唱國歌，防暴警察嘗試分隔兩陣營示威者。有反尹錫悅示威者稱他們嘗試舉行記者會時，遭支持尹錫悅一方的人攻擊。

尹錫悅上月3日深夜突然頒布緊急戒嚴令，引發震動。國會上月14日通過尹錫悅彈劾動議案後，將交由憲法法院審理。憲法法院經過代總統崔相穆周二任命兩名新法官後，法官人數增至8名。《朝鮮日報》指由於2名法官將於4月18日卸任，而法院稱會優先處理彈劾案，因此外界預期法院會趕在法官卸任前作出裁決。

（韓聯社/中央社/法新社）