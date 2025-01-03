特朗普酒店外Tesla車爆炸 未排除與新奧爾良案關聯

美媒報道，爆炸案的Cybertruck農夫車周三清晨於科羅拉多州被租用，至當地周三早上約8時40分（本港周四零時40分）駛至特朗普國際酒店外停下，並於數秒後爆炸。

領導調查的聯邦調查局（FBI）拉斯維加斯分部特別探員施瓦茨（Jeremy Schwartz）指出，兩大調查目標分別是確認涉案對象，以及判斷事件是否恐怖主義行為。拉斯維加斯大都會警局（LVMPD）警長麥馬希爾（Kevin McMahill）周三下午在記者會稱，「相信此為個別事件」，但仍未完全排除其跟新奧爾良恐襲無關。

Turo發聲明稱，相信兩案汽車的車主都「沒有構成安全威脅的刑事背景」，公司正配合執法部門調查。Tesla行政總裁馬斯克於社交平台X發文強調拉斯維加斯事件跟Cybertruck本身無關，又盛讚該車設計「令火燄向上噴射，壓縮了爆炸影響範圍，連酒店大堂的玻璃門都沒有破裂」。

兩案疑犯曾於同一基地服役

科羅拉多斯普林斯以及拉斯維加斯傳媒引述執法部門消息報道，在車中死亡的司機身分為37歲退役美國陸軍士兵萊韋爾斯貝格（Matthew Livelsberger），網上個人介紹自稱現為「遙距和自動系統管理員」，他跟曾為美國陸軍上士的新奧爾良恐襲疑犯賈巴爾曾於同一基地服役，初步未知二人是否相識。

（衛報/路透社/CNN/每日郵報）