插ISIS旗製炸彈 退役美兵施恐襲 作案前上載影片 稱受恐怖組織啟發想殺家人

新奧爾良車撞人群增至15死

美國陸軍表示，案件疑犯賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）2007至2020年任陸軍人力資源暨資訊科技（IT）專家，其中2009至2010年曾在阿富汗服役。美國總統拜登周三晚在大衛營表示，負責調查案件的聯邦調查局（FBI）告訴他，疑犯在「案發數小時前」，曾上載多段影片至社交媒體，稱自己受ISIS啟發而殺人。美國有線新聞網絡（CNN）及《紐約時報》等美媒報道，賈巴爾周二傍晚在facebook上載影片，稱原打算聚集家人並殺害，後來改變計劃並「承諾效忠ISIS」。

《紐時》報道，賈巴爾2020年在YouTube發布的影片稱自己在得州休斯敦以東約130公里的博蒙特出生和成長。法庭文件則顯示，2022年他跟第二任妻子離婚期間，曾致函對方律師稱自己成立的地產公司等生意虧損，陷入財困，並欠下最少約30萬港元房屋欠款及信用卡債。國際會計師大行德勤確認，賈巴爾2021年起受聘為該公司基層員工。

被指改信伊斯蘭教後「變得瘋狂」

賈巴爾首任妻子的現任丈夫馬什向《紐時》稱，賈巴爾於某個時間點改信伊斯蘭教，近月則行為怪異，「變得瘋狂並剪短頭髮」。馬什又表示，妻子跟賈巴爾育有兩名分別20歲和15歲的女兒。《紐時》周三亦引述賈巴爾的24歲胞弟阿卜杜勒承認兄弟二人在博蒙特長大，但賈巴爾早年從基督教改信伊斯蘭教，並另有一名6歲兒子，兄長約兩周前最後跟他通話時，未提過會去新奧爾良。《紐時》指賈巴爾約在一年前起租住休斯敦以北一個穆斯林社區單位。

案發於當地周三凌晨約3時15分，現場新奧爾良法國區波旁街擠滿慶祝元旦的民眾，疑犯駕駛一輛白色農夫車高速撞向人群後開槍，最初造成10死35傷，在場維持秩序的警員還火將他擊斃。當局指疑犯試圖撞倒盡可能多的人，並將事件列作恐怖主義行為調查。

當局表示，涉案的農夫車經應用程式Turo租用，車尾插有ISIS旗，車上的冷藏箱則裝有一個土製炸彈；波旁街附近街道發現有兩個類似爆炸裝置，全部已獲安全處理。當局又指賈巴爾此前短期租用距離案發現場不到3.2公里的一個單位，周三早上被蓄意縱火，火勢撲滅後發現有製作炸彈材料。當局事後追查賈巴爾潛在同黨，負責調查的FBI探員鄧肯表示：「不相信賈巴爾是單獨犯案。」不過，美國廣播公司（ABC）昨引述多個消息報道，指執法部門不再認為有其他涉案人。

另外，紐約市皇后區一間私人會所外周三晚爆發槍擊案，10人受傷，警方強調事件不涉恐襲。

（紐約時報/CNN/路透社/法新社）