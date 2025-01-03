插ISIS旗製炸彈 退役美兵施恐襲 作案前上載影片 稱受恐怖組織啟發想殺家人

【明報專訊】美國路易斯安那州新奧爾良元旦凌晨發生的汽車撞人恐怖襲擊事件昨天增至最少15死，調查人員在涉案農夫車上搜出恐怖組織「伊斯蘭國」（ISIS）旗幟，在車上及案發現場附近街道亦發現土製炸彈在內的最少3個爆炸裝置。被警員擊斃的42歲疑犯賈巴爾為退役美軍，有過兩段婚姻，作案前夕曾在社交平台發布影片，提及加入了ISIS以及想殺害家人。賈巴爾疑為作案租住的單位亦在恐襲當天被縱火，當局一度懷疑他有同黨，FBI其後稱相信他單獨行事。
新奧爾良車撞人群增至15死
美國陸軍表示，案件疑犯賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）2007至2020年任陸軍人力資源暨資訊科技（IT）專家，其中2009至2010年曾在阿富汗服役。美國總統拜登周三晚在大衛營表示，負責調查案件的聯邦調查局（FBI）告訴他，疑犯在「案發數小時前」，曾上載多段影片至社交媒體，稱自己受ISIS啟發而殺人。美國有線新聞網絡（CNN）及《紐約時報》等美媒報道，賈巴爾周二傍晚在facebook上載影片，稱原打算聚集家人並殺害，後來改變計劃並「承諾效忠ISIS」。
《紐時》報道，賈巴爾2020年在YouTube發布的影片稱自己在得州休斯敦以東約130公里的博蒙特出生和成長。法庭文件則顯示，2022年他跟第二任妻子離婚期間，曾致函對方律師稱自己成立的地產公司等生意虧損，陷入財困，並欠下最少約30萬港元房屋欠款及信用卡債。國際會計師大行德勤確認，賈巴爾2021年起受聘為該公司基層員工。
被指改信伊斯蘭教後「變得瘋狂」
賈巴爾首任妻子的現任丈夫馬什向《紐時》稱，賈巴爾於某個時間點改信伊斯蘭教，近月則行為怪異，「變得瘋狂並剪短頭髮」。馬什又表示，妻子跟賈巴爾育有兩名分別20歲和15歲的女兒。《紐時》周三亦引述賈巴爾的24歲胞弟阿卜杜勒承認兄弟二人在博蒙特長大，但賈巴爾早年從基督教改信伊斯蘭教，並另有一名6歲兒子，兄長約兩周前最後跟他通話時，未提過會去新奧爾良。《紐時》指賈巴爾約在一年前起租住休斯敦以北一個穆斯林社區單位。
案發於當地周三凌晨約3時15分，現場新奧爾良法國區波旁街擠滿慶祝元旦的民眾，疑犯駕駛一輛白色農夫車高速撞向人群後開槍，最初造成10死35傷，在場維持秩序的警員還火將他擊斃。當局指疑犯試圖撞倒盡可能多的人，並將事件列作恐怖主義行為調查。
當局表示，涉案的農夫車經應用程式Turo租用，車尾插有ISIS旗，車上的冷藏箱則裝有一個土製炸彈；波旁街附近街道發現有兩個類似爆炸裝置，全部已獲安全處理。當局又指賈巴爾此前短期租用距離案發現場不到3.2公里的一個單位，周三早上被蓄意縱火，火勢撲滅後發現有製作炸彈材料。當局事後追查賈巴爾潛在同黨，負責調查的FBI探員鄧肯表示：「不相信賈巴爾是單獨犯案。」不過，美國廣播公司（ABC）昨引述多個消息報道，指執法部門不再認為有其他涉案人。
另外，紐約市皇后區一間私人會所外周三晚爆發槍擊案，10人受傷，警方強調事件不涉恐襲。
（紐約時報/CNN/路透社/法新社）
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