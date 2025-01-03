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美稱黑客侵制裁辦公室 京斥政治抹黑虛假信息

【明報專訊】美國財政部官員周一（2024年12月30日）聲稱財政部多個工作站受到中國政府支持的黑客組織入侵，《華盛頓郵報》周四（2日）再引述美國官員稱，黑客入侵的包括財政部負責經濟制裁的外國資產控制辦公室（OFAC）及財政部長辦公室。中國外交部周二已表示中方反對黑客攻擊，更反對散播針對中國的虛假信息。

《華郵》引述官員指黑客透過為財政部服務軟件承包商入侵。財政部周一致函國會的信件稱，當局仍在評估入侵事件影響，而被存取的屬非機密文件，沒證據顯示黑客仍能存取財政部系統。

華郵：涉美制裁目標資訊

不過，《華郵》引述現任及前官員報道，美方認為非機密文件對於中國這樣的競爭對手來說，亦非常有用，尤其入侵OFAC或導致泄漏政府制裁審議的敏感信息。在指定制裁目標之前，OFAC會編制一份『行政紀錄』，顯示所收集的證據就指定目標如何符合法律或監管標準，當中或包括公開資料到「敏感執法」資訊，和美國或外國執法部門提供的機密材料等內容。

中國外交部發言人毛寧周二曾回應，中方對此類缺乏證據的指控已多次表明立場，指中方一貫反對各種形式黑客攻擊，更反對出於政治目的，散播針對中國的虛假信息。

（華盛頓郵報/衛報）

相關字詞﹕外國資產控制辦公室（OFAC） 美國財政部 黑客 中國 美國

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