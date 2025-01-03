美稱黑客侵制裁辦公室 京斥政治抹黑虛假信息

《華郵》引述官員指黑客透過為財政部服務軟件承包商入侵。財政部周一致函國會的信件稱，當局仍在評估入侵事件影響，而被存取的屬非機密文件，沒證據顯示黑客仍能存取財政部系統。

華郵：涉美制裁目標資訊

不過，《華郵》引述現任及前官員報道，美方認為非機密文件對於中國這樣的競爭對手來說，亦非常有用，尤其入侵OFAC或導致泄漏政府制裁審議的敏感信息。在指定制裁目標之前，OFAC會編制一份『行政紀錄』，顯示所收集的證據就指定目標如何符合法律或監管標準，當中或包括公開資料到「敏感執法」資訊，和美國或外國執法部門提供的機密材料等內容。

中國外交部發言人毛寧周二曾回應，中方對此類缺乏證據的指控已多次表明立場，指中方一貫反對各種形式黑客攻擊，更反對出於政治目的，散播針對中國的虛假信息。

（華盛頓郵報/衛報）