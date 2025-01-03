普京指示銀行政府與華合研AI 抗西方制裁 求突破技術設備限制

上月稱與金磚國家組AI聯盟網絡

普京指示政府及Sberbank與中國合作發展AI之際，由於西方針對俄軍侵烏採取的制裁，藉此阻止俄羅斯取得維持俄烏戰爭所需的技術，導致全球主要晶片生產商停止出口晶片到俄羅斯，不過俄國仍透過第三方賣家取得晶片。去年12月11日，普京稱將與金磚國家（BRICS）伙伴及其他有興趣的國家，共組聯盟網絡發展AI，當時普京指俄羅斯須在平等條件下參與創建強大AI的全球競賽。

根據英媒Tortoise Media的全球人工智能指數，俄羅斯在AI應用、創新及投資方面，在榜上83個國家排31位，排名遠低於美國及中國，亦落後於金磚國印度和巴西。Sberbank行政總裁格列夫（German Gref）曾在2023年承認，支撐AI開發的圖形處理器（GPU）晶片是俄羅斯最難找到替代的硬件。路透社指俄羅斯透過跟非西方國家合作，尋求挑戰美國在AI這個21世紀最重要技術的主導地位。

中國國家主席習近平在大除夕與普京互致新年賀電，習近平在賀電中稱「面對加速演進的百年變局和動盪不安的國際形勢，中俄兩國始終沿着不結盟、不對抗、不針對第三方的正確道路攜手前行」。有分析認為，普京有關指示是對習近平表態回應。

（路透社/基輔獨立報）