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馬克龍為改選認責 暗示今年公投

【明報專訊】法國總統馬克龍周二（2024年12月31日）發表新年電視講話，承認自己要為去年6月提前國民議會改選的決定造成更多政治不穩負責，並暗示民眾今年要以公投替國家「決定多項關鍵議題」，以打破政治僵局。

新年講話回顧政治不穩

去年6月，馬克龍作出「政治豪賭」宣布提前國民議會改選，結果沒有任何黨取得過半議席出現「懸峙國會」，且極右議員人數大增，在極右及左翼議員聯手下，國會上月初表決通過對總理巴尼耶政府的不信任動議，迫使馬克龍其後任命他一年之內的第4名總理。

馬克龍周二在新年慶祝活動前發表講話，承認提前國民議會改選帶來不穩定多於和平，他要為此負責，並說：「解散國會造成的分歧，多過為法國人民帶來解決方案」。路透社形容，這是馬克龍自選舉以來最明確的自責之詞。馬克龍又暗示他可能要求選民在未來一年再次投票，「我還會請你們就一些關鍵議題作出決定，你們各人都將發揮作用」，「我們必須為我們的經濟、民主、安全和子孫後代作出選擇」。評論認為，馬克龍此話可能暗示今年舉行公投。法國憲法賦予總統發起全民公投權力。

隨着美國總統當選人特朗普本月將上任，馬克龍也提到法國2025年的外交挑戰，強調「歐洲不能再把自身的安全和國防委託給其他強國」，他再次呼籲歐洲增加國防開支，又敦促歐洲「簡化規則」，以鼓勵企業增加投資。

（金融時報/路透社）

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