烏截「借道俄氣」 摩爾多瓦局部停供暖

自1991年以來，俄羅斯一直通過烏克蘭向歐洲輸送天然氣。2019年俄烏能源公司簽署為期5年、經由烏克蘭輸送俄天氣然到歐洲的協議，協議於周三到期，基輔之前表明不會延長協議。俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）昨表示，已於莫斯科時間周三上午8時起停止經烏克蘭供氣，標誌「歐洲廉價俄氣時代結束」。

歐盟大部分國家影響不大

在2022年通往德國的北溪天然氣管道遭破壞，以及經白俄羅斯通往波蘭的管道關閉後，經烏克蘭的輸氣管道成為俄羅斯最後一條輸送天然氣到歐洲的主要管道。今次烏停輸俄氣，對歐盟大部分國家影響不大，因自2022年俄軍侵烏後，歐盟已大減對俄羅斯能源的依賴，改為從卡塔爾和美國入口液化天然氣及增加從挪威進口天氣然，歐盟入口俄氣的比例已從2021年的40%降至2023年的約8%，惟多個中東歐成員國包括斯洛伐克和奧地利仍繼續入口大量俄氣，專家指出，這些國家有天然氣儲備及替代能源供應，可防止電力和暖氣即時中斷。俄羅斯仍會透過位於黑海海底的「土耳其溪」（TurkStream）管道向匈牙利、土耳其和塞爾維亞供氣。

不過東歐小國摩爾多瓦最受影響，該國現時透過烏克蘭取得俄羅斯天然氣，然後輸向國內親俄分離主義地區德涅斯特河沿岸一座發電站以取得電力，由於預計俄烏合約屆滿後，俄羅斯會「斷氣」，摩爾多瓦在上月中已實施60天的冬季能源緊急狀態。在俄停止經烏供氣後，德涅斯特河沿岸的能源公司昨表示，已中斷暖氣和熱水供應。

（衛報/金融時報/紐約時報）

（俄軍侵烏）