新奧爾良恐襲 貨車撞人群爆槍擊10死35傷

繞路障沿街疾馳 司機與警駁火死亡

事發於凌晨約3時15分，地點位於新奧爾良法國區 （French Quarter） 波旁街（Bourbon Street）。現場當時擠滿慶祝元旦的民眾。有目擊者向哥倫比亞廣播公司新聞網表示，一輛白色貨車高速撞向人群，司機其後從車內開槍，有警員還擊。警長柯克帕特里克（Anne Kirkpatrick）指涉事司機繞過路障，蓄意沿街道疾馳，並向警察開火。

現場附近發現疑爆炸裝置

柯克帕特里克指該司機試圖撞倒盡可能多的人。傷者大多數是當地市民。兩名中槍警員情况穩定。

市長坎特雷爾（LaToya Cantrell）指事件是「恐怖襲擊」，當時聯同坎特雷爾等官員一同見記者的FBI探員鄧肯（Alethea Duncan）未有以「恐怖襲擊」形容事件，但指在現場附近發現疑似簡易爆炸裝置，未知與事件是否有關，而FBI將領導調查工作。路易斯安那州長蘭德里（Jeff Landry）指這是「可怕的暴力事件」，呼籲民眾暫時避免前往現場。

FBI及後發聲明表示，將事件列作恐怖主義行為調查。調查人員在搜查貨車，以調查司機的行兇動機。

（CBS/ABC/CNN/BBC/法新社）