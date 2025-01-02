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戰區新年 逆境中守候希望

【明報專訊】美國《外交政策》雜誌（Foreign Policy）網站周三發表文章展望2025年，列出10場今年需要留意的衝突，俄烏戰爭、以哈戰爭及敘利亞局勢榜上有名。文章提到，特朗普本月20日重返白宮後的問題是：變革將在談判桌上還是戰場上實現？對飽受戰火洗禮的烏克蘭人、加沙巴勒斯坦人、敘利亞人來說，不論和平曙光出現與否，他們必須對未來抱有希望。正如加沙一名男子對《新阿拉伯人報》說：「我們總是在為自己的命運感到哀嘆，因為戰爭及其帶來的災難性影響讓我們生活在困境之中，但這並不意味着我們應該失去對生活的希望。戰爭遲早會結束。」

加沙．醫療系統近崩潰 多名巴人凍死

以色列與哈馬斯的戰爭持續超過一年，2025年來臨未有為加沙的巴人帶來喘息機會。新年當天，以色列繼續轟炸加沙，最少17名巴人在對北部賈巴利亞和中部布賴吉難民營的襲擊中喪生。聯合國人權辦公室周二（2024年12月31日）發表報告指以軍空襲加沙醫院或設施附近，令當地醫療系統幾近完全崩潰，指這些攻擊令人憂慮以色列對遵守國際法的情况。正值冬季的加沙有流徙巴人稱慨嘆快要凍死，但亦有巴人盼望戰爭結束，重建家園。

聯合國報告自2023年10月7日到去年6月30日，以軍對27間醫院及另外12間醫療設施空襲最少136次，造成醫生、護士、急救人員和平民傷亡，亦嚴重損毀平民基建。報告指醫護和醫院不採取或被用於對敵方有害的行為，就受到國際人道法特別保障，而報告稱以方聲稱加沙醫院被哈馬斯用於軍事目的的說法「含糊」。

最少5嬰體溫過低亡

加沙不僅醫療系統幾近崩潰，巴人的生活亦在以軍行動中被毀。巴人婦女沙維什與家人逃離北部加沙市後，正棲身加沙中部代爾拜拉赫的臨時帳篷。在踏入冬天的加沙，沙維什表示他們快要凍死，稱：「這不是生活……我每日都祈禱我們能就此死去，從這種生活中得到解脫。」由於近期當地嚴寒，已有多名巴人凍死，包括最少5名嬰兒。巴人衛生部門稱，因體溫過低而死亡的嬰兒均出生未滿一個月。

然而不少人仍對加沙前景抱有盼望。同樣在代爾拜拉赫的哈賈杰在擠滿流徙民眾的帳篷向法新社表示，願重歸安全與和平，願戰爭最終結束。原本在加沙開餐廳的邁扎特去年3月帶着妻子及7名兒女前往埃及，稱他們放棄一切，「但沒放棄希望」，今年希望戰爭結束，有機會回到加沙重建生活。（半島電視台/法新社/新華社/CNN）

敘利亞．「後巴沙爾時代」敘民樂觀迎新年

敘國民眾昨日迎來首個「後巴沙爾時代」新年。隨着敘國經歷13年內戰，首都大馬士革倭馬亞廣場（Umayyad Square）聚集大批民眾，有人揮動「革命」旗幟，對國家未來抱有希望。

敘利亞去年底變天，反對派武裝閃電攻入首都大馬士革後，巴沙爾政權倒台。22歲農業工程學生赫加齊（Layane el Hijazi）稱他們沒期望巴沙爾倒台的奇蹟會發生，如今民眾展露笑容。跟丈夫和女兒到倭馬亞廣場的46歲漫畫家扎伊丹（Imane Zeidane）稱不論會發生什麼事，都會比從前好。她表示以平靜和樂觀的心情開始新一年，並表示對沙拉（Ahmed al-Shara）領導的新政權有信心。

法新社攝影師杜米（Sameer al-Doumy）於7年前經隧道逃離在敘利亞的家鄉杜馬（Douma）。位於大馬士革附近的杜馬曾是反抗軍陣地，遭前朝政府摧殘，在2018年受到化武攻擊。現年26歲的杜米過去數年在法國里爾跟進難民危機，他稱回到家鄉有如做夢，又表示：「我們不敢想像巴沙爾會倒台，因他在我們心中根深柢固。」（法新社）

烏克蘭．澤連斯基稱竭力終戰 信美同一陣線

烏克蘭總統澤連斯基周二（2024年12月31日）午夜發表演說迎新年，稱烏方將採取一切必要手段在這一年結束戰事。澤連斯基稱明白和平不會作為禮物贈予烏克蘭，但稱他們會竭盡所能阻止俄羅斯並結束戰爭，深信美國會與烏克蘭站在同一陣線。

「和平不會贈予烏克蘭」

大除夕和元旦俄烏雙方行動持續。俄羅斯西部斯摩棱斯克（Smolensk）州長周二稱當地受到烏克蘭無人機攻擊，防空系統出動攔截，但有一架無人機殘骸跌在一個油庫範圍，引起燃油泄漏並導致燃油和潤滑油起火。烏克蘭首都基輔有官員周三稱俄軍出動無人機攻擊當地，造成1死6傷及兩個地區有建築物損毀。

俄軍侵烏持續近3年，法新社分析指烏克蘭去年失去的領土是2023年的7倍，顯示俄軍在烏境內推進。澤連斯基前日表示在2025年的每一天，「他及所有人都要為足夠強大的烏克蘭而戰」，稱「因為只有這樣的烏克蘭才能被尊重與傾聽，無論是在戰場還是在談判桌上」。

另一方面美國政府將於本月20日換屆，曾宣稱「上任首日即結束烏戰」的美國總統當選人特朗普將展開第2個總統任期，令外界關注烏克蘭前景。澤連斯基憶述與特朗普、將卸任美國總統的拜登及「所有支持烏克蘭的美國人」的對話，稱相信特朗普希望亦有能力帶來和平，及結束俄羅斯總統普京的侵略。至於普京前日在大除夕演說未有具體提及俄烏戰事，但讚揚俄軍的勇氣。

（法新社/路透社）

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