跑道末端「航向台」疑加劇破壞 韓查空難機場石屎設施角色

國土部航空政策室室長朱鍾浣昨天在記者會上指出，國際民航組織（ICAO）規定跑道端安全區的長度最少90米，建議長度為240米。務安機場跑道端有199米的「安全區」，符合標準，而協助飛機降落導航的航向台（Localizer）設施，位於跑道外超過250米處。國土部相關人士表示，國內多個機場的跑道端安全區長度都不足240米，包括慶州機場（92米）和蔚山機場（200米）。濟州機場則為240米，仁川和金浦兩座大型國際機場的則都在300米以上。

事發時失事客機機腹着陸後滑行約1600米，之後接連撞上航向台和機場圍牆爆炸解體。務安機場和國土交通部表示，航向台設施高2米，下面的混凝土構造物亦高2米，由土堆覆蓋（詳見圖）。韓聯社報道，機場去年更換航向台，由於該處低於跑道，因此當局在航向台下加建2米高的混凝土塊，使兩者高度一致。

《韓國時報》報道，政府堅稱設施符合本地標準，但ICAO於4年前推出的設計指引，已建議這類設施應該採用可擊破物料製造，以減少萬一被飛機撞擊時對機身造成的破壞；有航空專家更指任何可導致飛機相撞後解體的堅固建築，都不應出現在跑道末端。朱鍾浣表示，意外調查委員會將會徹底研究該建構物是否加劇破壞。

遺體多破碎燒焦 難以辨認

另一方面，空難死難者遺體大多支離破碎和燒焦，當局稱，截至周一找到600件殘肢，不少被燒至難以辨認，僅5具遺體較為完好，預計要多達10天時間才完成交還工作。在機場留宿的死者家屬漸生不滿，促當局加快移交遺體。到昨天為止，當局共辨認到174名死者的身分，4人遺體已移交給家屬。

（韓聯社/韓國時報/法新社/中央社）