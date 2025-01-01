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習近平金正恩電賀普京 強調合作戰略伙伴關係

【明報專訊】在新一年來臨前夕，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普京互致新年賀電；朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩亦提前向普京致新年賀信，表示將進一步鞏固兩國全面戰略伙伴關係。

習：中俄「三不」道路攜手前行

2024年12月31日，習近平和普京互向對方及中俄人民致以祝賀和祝願。習近平指出，面對加速演進的百年變局和動盪不安的國際形勢，中俄兩國始終沿着不結盟、不對抗、不針對第三方的道路攜手前行。習近平寄望未來與普京繼續保持密切交往，持續鞏固和深化永久睦鄰友好、全面戰略協作、互利合作共贏的新時代中俄關係。普京則期望來年進一步加強兩國在聯合國、金磚國家、上海合作組織、二十國集團等多邊平台的協調配合，指這不僅完全符合兩國人民的利益，也有利於維護國際和地區安全穩定。同日，中國國務院總理李強同俄羅斯總理米舒斯京亦互致新年賀電。

另外，朝中社昨日報道，金正恩在2024年12月30日在賀信中向普京致以問候，並以其個人及朝鮮人民和共和國武裝力量全體官兵的名義，向俄羅斯人民和俄軍全體官兵表示祝福與問候。朝中社在2024年12月27日報道，普京日前向金正恩致新年賀信表示，俄朝將在新一年更加一致地應對當今時代的威脅和挑戰。

（新華社）

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