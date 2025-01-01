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2025年1月1日星期三
國際要聞
法院批捕總統尹錫悅 韓憲政史上首次 涉內亂罪指控 律師團質疑司法權限將上訴
憲法法官任命遺1人 代理總統惹兩黨不滿
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2025年國際大事展望
習近平金正恩電賀普京 強調合作戰略伙伴關係
跑道末端「航向台」疑加劇破壞 韓查空難機場石屎設施角色
美指華黑客盜財政部文件 京斥抹黑
瑞航急降事故 機組人員留醫一周不治
首爾木洞市場車撞人群11傷
日70歲參議員馬爾代夫溺斃
2025年國際大事展望
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【明報專訊】（請看附圖）
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