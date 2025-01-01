悉尼空前煙花騷 「搶閘」迎2025

按安排，悉尼昨晚有兩場煙花盛宴，分別是晚上9時（當地時間較香港快3小時）的「家庭煙花騷」與午夜「跨年煙花騷」（圖，法新社），時長分別為8分鐘和12分鐘。煙花從悉尼地標海港大橋、悉尼歌劇院及多個燃放點同步施放。今年的跨年煙花表演被譽為有史以來最大規模，將施放多達9噸的煙花，還有多項新亮點，包括首次在海港大橋的東西兩側同時設置燃放點，讓煙花騷更為壯觀。

與澳洲歡樂氣氛形成對比的是韓國，由於當地務安機場在2024年12月29日發生179死嚴重空難，政府宣布全國哀悼期維持至1月4日，各地原定的新年倒數和音樂會等活動皆取消。

在全球迎接新年之際，聯合國秘書長古特雷斯前天發表預錄的2025年新年致辭，說：「2024年，戰爭造成巨大的痛苦、磨難和流離失所，不平等和分裂無處不在，加劇緊張狀况和不信任。但即使在最黑暗的日子裏，我也曾目睹推動變革的希望……」他呼籲各國齊心協力，不再讓世界四分五裂，使2025年成為一個新開端。

（法新社/中央社/中新社/聯合國網站）