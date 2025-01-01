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憲法法官任命遺1人 代理總統惹兩黨不滿

【明報專訊】韓國新任代理總統崔相穆昨天（2024年12月31日）宣布任命兩名憲法裁判所（憲法法院）法官，但暫緩任命第三名填補出缺人選。前任代理總統韓悳洙正因拒絕任命全部3名法官人選，被在野共同民主黨主導的國會彈劾。崔相穆的決定將暫時化解憲院法官人數不足的危機，惟朝野兩大黨對其決定均表不滿。有總統室官員也表示遺憾，質疑崔相穆越權，只會加深政治衝突。

韓國憲法法院理論上應有9名法官，但原先只剩6名法官任職，而且有兩名現任法官會在4月任滿，有法官表明難以完成總統尹錫悅的彈劾案裁決，而且擔心裁決的合法性。憲院如要通過罷免尹錫悅，須有最少6名法官投贊成票，倘若不增加法官人選，則必須全員贊成才能通過。

崔相穆這次任命鄭桂先和趙漢暢為憲法法院法官，前者由共同民主黨推薦，後者由執政國民力量黨推薦，惟共同民主黨另一推薦人選馬恩赫則未獲任命。崔相穆解釋，這次任命是尊重以往原則，即通過朝野協商一致後任命憲院法官的憲政史慣例，最後一名法官人選將留待朝野完成協商後再任命。

這項決定兩不討好，國民力量黨代理黨魁權性東質疑此舉是向在野黨屈服，共同民主黨籍國會議長禹元植也表遺憾，強調憲院任命並非需妥協之事。

然而，對於共同民主黨主導國會通過《內亂獨檢法》（關於尹錫悅戒嚴令）和《金建希獨檢法》（關於針對第一夫人涉弊案），崔相穆一如其前任韓悳洙般動用否決權，不予批准生效。

（韓聯社）

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