法院批捕總統尹錫悅 韓憲政史上首次 涉內亂罪指控 律師團質疑司法權限將上訴

公調處在去年12月18日、25日及29日三度傳召尹錫悅到案受查，但他都拒絕現身，因此在周一午夜向法院申請逮捕令，到昨天（2024年12月31日）上午獲批。韓聯社引述一名公調處官員表示，逮捕令有效至下周一，尹錫悅如被逮捕，料將拘留在位於京畿道義王市的首爾看守所。該官員又指出，公調處尚未決定何時執行逮捕令，但執法部門通常不會預先跟疑犯方協調逮捕羈留行程。韓聯社指出，一旦尹錫悅被扣留，公調處按規定須在48小時內決定是否申請「拘束令」（相當於扣留令，跟前文提到的逮捕令差別在於可以長期扣留疑犯）。

尹屢拒傳喚被質疑「享權貴特權」

尹錫悅的辯護團隊隨即反擊，其代表律師尹甲根表明無法接受逮捕令，堅稱公調處沒有調查內亂罪的司法權限，因此批出逮捕令是「違法和無效」——惟首爾西部地院批出逮捕令時已駁回有關說法。尹甲根表示會為此向憲法法院提出上訴，要求中止逮捕令。

對於尹錫悅被質疑不斷拒絕傳喚是「權貴者享受特權」，尹甲根重申有關當局從未就傳喚日程和人身安全等問題作磋商，「特權」說法無從談起，他主張尹錫悅身為總統反而處於不利境地。然而，首爾西部地院在判辭中不認同這種說法。尹甲根強調，尹錫悅沒有理由或沒有意圖迴避或拖延調查，指只要偵查程序合法進行，尹錫悅即會依法回應。

「特委會」啟動45天國政調查

公調處最終能否逮捕尹錫悅仍有疑問。總統警衛處此前數次以軍事安全關切為由，阻止調查人員進入總統辦公室大樓和總統官邸並執行法院批出的搜查令。另一邊廂，韓國國會「查明尹錫悅政府涉嫌以緊急戒嚴發動內亂真相的國政調查特別委員會」（下簡稱「特委會」）昨天召開第一次全體會議，正式啟動為期45日的國政調查，即直至2月13日。

韓聯社引述消息報道，特委會由10名最大在野共同民主黨、7名執政國民力量黨以及1名其他黨籍的議員，合共18人組成，委員長由共同民主黨籍議員安圭伯出任。特委會調查範圍包括戒嚴宣布有否事先謀劃、國務會議有否審議及其合法性、有否派員拘捕主要政治人物的計劃、有否動員國會內部兵力和警力等，調查對象除了總統室、國家安保室、總統警衛處、國務調整室、國家情報院、企劃財政部、法務部、行政安全部（內政部）、警察廳、首爾警察廳國家調查本部、公調處和大檢察廳等外，還包括國防部、國軍防諜司令部、情報司令部、首都防衛司令部、特戰司令部、國防部檢察團、無人機作戰司令部、聯合參謀本部、戒嚴司令部等軍方機構。

（韓聯社/BBC）