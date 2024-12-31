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美前總統卡特逝世 1·9國葬 落實美中建交獲譽 習近平致唁電

【明報專訊】美國民主黨籍前總統卡特（Jimmy Carter，圖）周日（29日）在位於喬治亞州普萊恩斯的寓所逝世，享年100歲，是美國歷來最長壽的前總統。卡特任內華府跟北京正式建交，又致力斡旋以色列與埃及和平建交，但1980年伊朗人質危機營救失敗，及1970年代末石油危機處理失當等打擊民望，最終僅完成一屆任期。現任美國總統拜登讚揚卡特是個有原則、有信仰、謙虛的人，宣布將為卡特舉行國葬，並將下周四（1月9日）定為全國哀悼日，全美所有公共和軍方建築物即日起下半旗誌哀30天。中國高度評價卡特對中美關係的貢獻，國家主席習近平昨就卡特逝世向美國總統拜登致唁電。

卡特1924年出生於普萊恩斯，1946年畢業於美國海軍學院，服役時曾參與核潛艇計劃，後來繼承家族的花生農場。卡特與妻子羅莎琳育有3子一女。到1962年卡特涉足政壇，當選喬治亞州參議員，1970年再當選州長，1976年當選總統。晚年卡特多有健康問題，2015年公布患黑色素瘤，癌細胞擴散至腦部和肝臟，後來做手術切除肝臟癌組織後宣稱康復。卡特在2019年三度跌倒，曾接受降腦壓手術處理跌倒後遺症。及至去年2月中旬卡特中心宣布，卡特將居家接受寧養照顧。

斡旋以埃建交 人質事件失分

卡特在1977至1981年就任總統，中東地區成為其外交重點。他在1978年成功斡旋以色列與埃及達成《大衛營協議》，翌年以埃建基該協議再簽訂《埃及-以色列和平條約》，埃及成為首個承認以色列的阿拉伯國家，被視為卡特重要外交貢獻。另外又得益於前總統尼克遜任內與華溝通鋪路，卡特任期內美國跟中華人民共和國在1979年正式建交。卡特政府1977年將美國有份建造的巴拿馬運河的控制權移交巴拿馬政府。

卸任倡民主人權獲諾獎

惟後來美國經濟陷入衰退，面對高通脹及高失業率，卡特支持率下降，同時處理石油危機受到批評，加上伊朗1979年爆發伊斯蘭革命後美國駐德黑蘭大使館被佔領，數十名美國外交官及平民被挾持，卡特1980年派員營救但致8名美軍喪生，成為卡特同年尋求連任失敗的因素。

卡特卸任後投身人道主義事業，於致力解決全球不平等和疾病等問題，重拾聲望。他在1982年成立向全球倡議民主和人權的卡特中心，曾反對小布殊政府2003年攻打伊拉克。2002年卡特獲頒諾貝爾和平獎，以表揚他數十年來為國際衝突尋找和平解決方法、推進民主和人權，及促進經濟和社會發展的努力。

多國領導人哀悼卡特逝世。法國總統馬克龍發文，讚揚卡特一生堅定捍衛最脆弱群體的權利，為和平不懈奮鬥。英國首相施紀賢向卡特數十年來的無私奉獻致敬。美國總統當選人特朗普感激卡特盡全力改善所有美國人的生活。

（路透社/法新社/CNN/BBC）

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