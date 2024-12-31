失事機48小時飛13趟 廉航包機安全惹關注

多名消息人士向《韓國時報》表示，周日遇空難的客機負責來往務安、亞庇（馬來西亞）、長崎、台北和曼谷，一天會飛行多達8次。根據航班追蹤網站Flightradar24顯示，這架登記號編號為HL8088的客機出事當天僅執飛泰國曼谷至韓國務安，不過在上周五至上周六曾飛行13個航班。

行前檢查28分鐘僅及下限

根據航空業標準，客機起飛前都需時維護、清潔及加油，而以11月27日為例，涉事客機從務安飛往亞庇前在地面僅停留62分鐘，意味維護工作時間僅28至30分鐘。報道指廉航通常不會花超過政府規定的時間下限做檢查，以讓客機多飛幾次來盡可能提高利潤。有10多年廉航維護波音737客機經驗的資深機械師指出，28分鐘僅足夠檢查駕駛艙警告燈，及目測客機外部有否明顯受損。

韓聯社另引述航空業及旅遊業消息報道，失事客機乘客多為光州市一間中小旅行社推出的聖誕節旅行團與包機機票客戶，由於韓國地方機場沒有定期航線，旅行社產品多採用廉航包機模式，也就是航班只限旅行社招攬的客戶搭乘，並根據航空公司的需求專程安排。報道指失事客機在事發前48小時曾飛行13次。

涉事客機由濟州航空2017年購入，但此前由愛爾蘭廉航瑞安航空所用，該公司以進取排班及最低限度的維護而知名，令人質疑該客機是否已被過度使用。

（韓國時報/衛報/韓聯社）