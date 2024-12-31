波音機再現起落架問題 韓全國檢查 濟州航空兩天兩737-800出問題 當局重點審查紀錄

濟航客機周一起飛後折返

最新涉事的7C101航班周一早上6時37分（香港周一早上5時37分）由首都首爾金浦機場起飛，原定飛往濟州，但機師在起飛後不久發現起落架出現故障，要求折返，最後於7時25分安全折返機場。該機載有161名乘客，事後有21名乘客放棄乘搭，航空公司將其餘乘客轉移至同機型的替代航班，並於8時半起飛。濟州航空表示，返航是安全航行的必要措施，對乘客造成不便表示非常抱歉，公司計劃向自願下機的乘客提供全額退款，並向乘客支付延誤補償。

查6航企101架737-800維修紀錄

涉事航班機型為波音737-800，與前一天失事的客機相同。濟州航空機隊共有41架飛機，其中39架都是該機型，是韓國航空公司中最多。國土交通部航空政策室主任朱鍾浣特別提到，濟州航空的飛機使用率甚高，政府正計劃深入調查各航空公司是否跟足波音針對737-800型號飛機提出的不同規定，包括飛機的使用率、檢查和維修紀錄，而在出現連串起落架事故後，當局會特別針對濟州航空作安全審查。報道稱，在周一再發生起落架事故後，國土交通部的安全調查員隨即到濟州航空公司調查。他又說，當局已開始對韓國6家航空公司全部101架波音737-800飛機的重要系統（包括引擎和起落架）維修紀錄作詳細檢視，預計到周五完成。

另外，朱鍾浣在昨天記者會表示，失事客機機長於事發當天上午8時59分因鳥擊發出緊急求救信號後復飛，當時發出的信號是該機最初發出的唯一涉鳥擊信號。國土部表示，據了解，失事客機在復飛過程中突然與管制員溝通不暢。據推測，客機在跑道的約三分之一處開始機腹着陸。對於客機引擎似乎在機腹着陸前已失去動力的提問，國土部表示，具體情况有待聯合調查後查實。

代總統：全面革新航空安全體系

代總統崔相穆周一表示，在事故善後工作完成後，將要求國土交通部對整個飛機運作系統作緊急安全檢查，並全面革新韓國航空安全體系，防止事故再次發生。

至於周日造成179人死亡的空難，崔相穆在首爾舉行的災難管理會議上表示，目前首要任務是確定罹難者身分、支持罹難者家屬，以及治療兩名空難生還者。他說：「即使在最終結果出來前，我們也要求官員透明公開事故調查過程，及時通知罹難者家屬。」截至昨天早上，當局已確認了其中140名死者的身分。

韓聯社引述韓國航空鐵路事故調查委員會稱，肇事客機兩個俗稱「黑盒」的飛行記錄儀均已尋回，當中駕駛艙話音記錄儀（CVR）完好無損，但飛行資料記錄儀（FDR）外觀局部破損，暫時未知內部是否受損，初步估計解讀資料需時一個月。美國國家運輸安全委員會領導的協助調查團隊正前往韓國協助調查，成員包括該機構調查人員、美國聯邦航空管理局和波音公司的專家。

另外，空難觸發韓國人對濟州航空的信心危機。《朝鮮日報》引述濟州航空官方數據報道，自事故發生後至周一下午1時，已有3.3萬張國內線和超過3.4萬張國際線機票被取消。

（韓聯社/朝鮮日報/路透社/法新社/中央社/新華社）