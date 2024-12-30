格魯吉亞新總統閉門宣誓就職 數千民眾抗議

立場極右並批評西方的英超曼城前球員卡韋拉什維利（Mikhail Kavelashvili）在國會宣誓，是格魯吉亞史上總統宣誓就任儀式首次在國會內閉門舉行。

任滿總統重申10月大選非法 倡再選

不久之前，祖拉比什維利（Salome Zurabishvili）在國會附近的總統府外向人群發表演說，表明她雖然會遷出總統府，但對抗夢想黨的鬥爭仍將繼續，「這座建築只有在一位合法的總統坐在這裏時才有意義」，「我將離開總統府，與你們站在一起，帶着合法性、國旗和你們的信任」。她重申10月國會大選「非法」，重新舉行選舉是解決此次政治危機的唯一辦法。

祖拉比什維利發表講話後，數千名示威者開始向議會進發。有些人舉起紅牌，明顯是在針對卡韋拉什維利的足球運動員背景，表達不滿。

格魯吉亞自今年10月充滿爭議的國會大選以及政府決定擱置加入歐盟談判以來，一直處於動盪之中，近一個月每天都有數千人上街，指摘專制政府破壞了格魯吉亞入歐的申請。

卡韋拉什維利宣誓前夕，亦是距離格魯吉亞總理科巴希澤（Irakli Kobakhidze）11月28日宣布擱置入歐談判四年剛好一個月，數千民眾在第比利斯築起長達數公里的「團結人鏈」，表達對政府親俄立場的不滿以及對歐洲一體化的支持。一名示威者表示：「我和我的全家人一起站在街頭，嘗試將這個小國從俄羅斯帝國的魔爪中拯救出來。」

（法新社/BBC/Politico）