金正恩啟動「最強硬」對美新戰略 稱與友好國家積極發展關係 還擊美韓軍事挑釁

朝中社周日（29日）報道，金正恩本月23至27日主持召開朝鮮勞動黨第八屆中央委員會第十一次擴大全會。八屆十一中全會總結2024年黨國政策執行情况，還回顧今年較早前的洪水應對，包括將災民安置到首都平壤的計劃，並制定2025年工作發展方向和方略。

金正恩強調，為保障朝鮮長遠國家利益與安全，應強力落實「最強硬的應對美國戰略」，並「同尊重我們國家尊嚴與國家利益的友好國家積極發展關係」。金正恩還就防務政策指出，朝鮮要「還擊美國及其僕從勢力變本加厲的對朝軍事挑釁，推動國防科技加速前進、防衛產業迅速發展，可靠保證自衛性的戰爭遏制力升級的戰略戰術方針，並提出了相關任務」。

朝中社報道指，「美國是把反共定為不變國策的最反動國家實體；美日韓同盟發展成為侵略性的核軍事同盟，韓國成為了徹頭徹尾的美國反共前哨基地；這些事實明確告訴我們今後要走哪條路，要做什麼、要怎樣做」。然而，朝中社並未透露「最強硬的對美新戰略」的具體內容。

朴泰成接總理 崔善姬、李永吉入政治局

八屆十一中全會另作出多項組織人事任免，其中朴泰成被補選為勞動黨中央委員會政治局常務委員會委員並被任命為朝鮮內閣總理；外務相崔善姬和人民軍總參謀長李永吉也被補選為勞動黨中央政治局委員，二人都跟朝俄關係升級有關。

過去一年朝鮮與俄羅斯的關係出現重大突破。繼金正恩去年9月訪俄後，俄羅斯總統普京今年6月回訪朝鮮，雙方簽署包括共同防衛條款的《俄朝全面戰略伙伴關係條約》。條約本月4日正式生效，惟在此之前，朝鮮已被指派兵助陣俄羅斯，目前主要在烏軍反侵的庫爾斯克州作戰。朝中社報道發表之際，首爾軍方聲稱，自朝鮮與俄羅斯達成軍事協議以來，已有超過一千名朝兵在烏克蘭作戰中陣亡或受傷。

（朝中社/韓聯社/新華社）