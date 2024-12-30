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倖存空少疑失憶 「我為何在這？」

【明報專訊】失事濟州航空客機僅有兩名空中服務員倖存，其中男性生還者面臨癱瘓，他醒過來後懷疑失憶，只能反問醫護道：「我為何在這？」另一名女性生還者也一度稱不記得事發經過。

負責機尾乘客服務的33歲李姓空少有5處骨折，包括頸椎，故脊髓神經可能受損導致日後全身癱瘓。他獲救時清醒，現能正常對答，惟他被送院後未能回應醫生「哪兒痛」，只是反問：「怎麼會發生這種事？我為什麼來到這裏了？」他記得降落前繫好了安全帶，但對事發經過一片空白，被推測可能有腦震盪或創傷後症候群影響記憶。

另一倖存者憶引擎冒煙爆炸

另一獲救的25歲丘姓空姐，則有腳踝骨折等中度受傷。她起初有一段時間沉默無言，一度表示不記得事發經過。她後來確認，事發期間飛機其中一邊引擎冒煙後爆炸。

時值年尾旅遊旺季，罹難乘客頗多是光州廣域市和全羅南道一帶舉家外遊後回國的居民，據報不少乘客是參加5日3夜的旅行團，還有9名乘客是一家出遊來為家中長輩80歲壽辰慶祝。當局公布空難乘客名單時，家屬無不震驚哀慟，或跌坐地上，或茫然不知無措，或失聲痛哭，還有人向消防部門負責人怒吼。一名年逾60男士知悉嫂嫂家三代5人罹難，好一陣子不能言語。一名家屬哭着說其兒子、媳婦、9歲孫兒都在機上，他們好不容易等到放假一起旅行去。一名接機者說其友人趁着農閒旅遊，詎料一去不返。

（韓國經濟新聞/首爾新聞/Newsis/韓聯社）

相關字詞﹕2024濟州航空客機空難

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