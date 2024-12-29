致電阿塞拜疆總統談空難 普京就「悲劇事件」道歉

「客機迫降時俄正擊退烏無人機」

克宮聲明指出，普京主動要求跟阿利耶夫通電話，並就「發生在俄羅斯空域的悲劇事件」作出道歉，並再次向空難死者致以深切誠摯的哀悼，祝願傷者早日康復。克宮指普京向阿利耶夫表示：「準時按照時刻表飛行的阿塞拜疆航空公司飛機多次試圖在格羅茲尼市機場迫降。當時烏克蘭作戰無人機襲擊了格羅茲尼、莫茲多克和符拉迪高加索，俄羅斯的防空導彈系統設備擊退了這些進攻。」克宮又稱，普京另跟哈薩克總統托卡耶夫通電話致哀。

阿總統強調「外部干擾」肇禍

阿塞拜疆總統辦公室則表示，阿利耶夫強調涉事客機在俄羅斯空域內「受外部物理和技術干擾」，致完全失控並轉飛哈薩克的阿克套，並在當地附近墜毁。這說法亦即阿航前日公布初步調查結果的表述，阿塞拜疆交通部長同日更直接提到客機是遭到「武器」擊中。

事緣阿航Embraer 190客機從阿塞拜疆首都巴庫飛往車臣共和國首府格羅茲尼期間，突然從俄國領空轉往哈薩克，並在阿克套3公里外迫降墜毁，造成38死29傷。俄方最初宣布客機遭鳥擊，阿航最初呼應但後來撤回說法。由於機身有疑似炸彈碎片造成的孔洞，專家推測客機或被誤當烏克蘭無人機遭俄軍防空炮火擊落，克宮要求外界不要揣測。

歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯昨呼籲就上述墜機事故展開「快速和獨立」的調查。卡拉斯指據報俄軍炮火是肇事原因這點再次深刻提醒馬來西亞航空MH17客機2014年7月墜毁事件。當時正值頓巴斯地區內戰，該班客機從荷蘭阿姆斯特丹飛往吉隆坡期間，在親俄武裝控制的烏克蘭東部空域墜毁，荷蘭調查後指控俄軍以山毛櫸導彈將其擊落，惟俄方堅決否認。

（路透社/法新社）