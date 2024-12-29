專才簽證引爭議 反移民極右馬斯克爆罵戰

「特朗普2.0」內部不和惹關注

特朗普日前任命印度裔企業家克里希南（Sriram Krishnan）為白宮人工智能（AI）高級政策顧問，惹來極右MAGA陣營不滿，後者代表人物盧默（Laura Loomer）上周一（23日）援引克里希南曾發表支持取消技術移民綠卡上限的貼文，表示「看到有這麼多左派被任命為特朗普政府服務，而其觀點與特朗普『美國優先』議程背道而馳，實在令人震驚」。

本身是美國移民的馬斯克上周三在其社交平台X聲援捲入爭議的克里希南，指美國極度缺乏具才華的工程師，「你想美國（在科技競賽）贏還是輸？若你強迫全球最優秀人才為對手效力，美國將會輸」。

上述分歧令人懷疑特朗普兩大後盾陣營——美國最有權勢的科技高層與激進極右人士能否「共存」。盧默上周四反擊道：「大型科企高層現以為他們能掌控一切。總有一天他們會惹怒特朗普，情况會升級。MAGA與科技兄弟們之間的衝突將變得奪目。」拉馬斯瓦米同日在Ｘ表示科企喜歡聘用外國技術勞工，原因是「美國文化長期以來崇尚平庸而非卓越」，無法培養優秀工程師，他警告若這種文化不改，美國就會不敵中國。言論卻令MAGA派進一步反彈。

馬斯克同日稍後試圖透過體育例子為爭拗降溫，他在X寫道：「我指的是通過合法移民引進大約0.1%的頂級工程人才，這是美國繼續取勝的關鍵。這就像引進（塞爾維亞中鋒）約基治或（法國大前鋒）雲班耶馬這樣的世界級球員，幫助整支球隊（大部分是美國人）贏得NBA總冠軍。」

美國每年發放最多8.5萬個H-1B新簽證，而科企尤其依賴透過該款簽證吸納人才，亞馬遜今年有3871名員工獲批新H-1B簽證居首，Google有1058宗，馬斯克的Tesla有742宗。

德報刊馬斯克撐AfD文章 論壇主編辭職

自支持特朗普當選後，馬斯克言論一直惹火，近期更公開表態支持德國另類選擇黨（AfD）等歐洲多個極右民粹政黨，引起更多質疑。德國《世界報》網站昨（28日）刊登馬斯克投書給《星期日世界報》的支持AfD評論，該報論壇版主編科格爾（Eva Marie Kogel）辭職抗議。馬斯克在文中重申「唯有AfD能拯救德國」，質疑描繪AfD為右翼極端分子「顯然是錯」。《世界報》候任總編輯布加德和候任發行人波沙爾特表示經討論才決定刊登馬斯克的文章，布加德另在《世界報》網站撰文反駁馬斯克。

（金融時報/華盛頓郵報）