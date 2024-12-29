特朗普入稟促暫緩TikTok不賣就禁 向最高院稱上台後尋求「政治解決」國安疑慮

美國國會4月以維護國家安全為由，通過TikTok「不賣就禁」法案，規定TikTok於明年1月19日前，把其美國業務出售予美國公司，否則必須下架。TikTok稱該禁令違反美國言論自由，9月向哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院上訴被駁回後，現上訴至最高法院，最高院將於1月10日處理有關申訴。

最高院下月10日處理申訴

以獲提名出任副總檢察長的索爾（D. John Sauer）為首的特朗普法律團隊前日向最高法院提交文件，稱特朗普「懇請最高法院考慮暫緩強制TikTok於2025年1月19日分拆業務的期限……因而為特朗普新政府提供機會，就相關案件的爭議問題尋求政治解決方案」。該文件又稱，鑑於相關案件的新穎性質及難度，最高法院應考慮賦予更多喘息空間以處理問題，稱特朗普本人「具備達成交易的專長、選舉授權及政治意願，為解決TikTok爭議作談判，尋求在可挽救該平台的同時，處理政府提出的國家安全疑慮」。

文件強調特朗普也承認這些國安疑慮，他對TikTok案的法律理據沒有既定立場，而特朗普目前在TikTok擁有1470萬名追隨者，並與他們積極溝通，令他能夠評估TikTok「作為表達自由的獨特媒介的重要性，當中包括核心政治言論」。

競選影片獲「數十億次瀏覽」改立場

特朗普於首屆總統任期內曾尋求禁制TikTok，但近期立場改變，他本月16日在記者會上稱自己對TikTok「感覺親切」，數小時後在海湖莊園接見了TikTok行政總裁周受資。特朗普本月22日在亞利桑那州集會又表示，他的TikTok影片獲「數十億次瀏覽」，希望TikTok能在美國保持運作多一段時間。兩名知情人士向美國有線新聞網絡（CNN）透露，特朗普法律團隊向最高院提交文件後，周受資前日傍晚跟特朗普通話。

TikTok前日提交的辯護文件指出，若落實禁制法案將違反關乎言論自由的美國憲法第一修正案，「純粹基於中國威脅美國國家安全的臆測，扼殺該平台1.7億美國用戶的言論」。拜登政府所提交的理據則主張法案是「基於外國敵手輕而易舉蒐集個人數據和散播虛假信息的現實」。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN/路透社）