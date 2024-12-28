首現援俄朝兵遭俘 傷重死亡

烏克蘭軍事新聞網站Militarnyi周四報道，烏軍特種部隊在俄羅斯庫爾斯克州烏佔區執行任務時俘獲一名朝鮮士兵，並在社交平台公開後者被俘時的相片，可見他身受重傷，神情委靡。烏媒稱這可能是首名被俘朝兵。

韓聯社指朝鮮至今派遣1.1萬名士兵援俄，部分被部署在庫爾斯克州戰場。烏克蘭總統澤連斯基周一在社交平台X稱，目前在庫州傷亡的朝兵已超過3000人，韓國情報部門此前估算數字為約1000人，死傷主因是不熟悉戰場環境，並缺乏應對無人機攻擊的能力和經驗。

朝兵援俄顯示朝俄關係日益密切，朝鮮官媒昨日罕有地單獨報道俄羅斯總統普京向朝鮮最高領導人金正恩發來的新年賀信，而非像往年般綜合中共總書記習近平等其他外國黨國政首腦發送的新年祝福一起報道。韓聯社指分析認為這或彰顯朝俄緊密合作。普京在新年賀信表示，今年6月「普金會」令俄朝關係升至新高度，相信未來一年兩國會緊密履行《俄朝全面戰略伙伴關係條約》。該條約內容包括同意相互協防。

斯洛伐克擬辦俄烏和談 普京：不反對

另外，俄羅斯總統普京周四提及本周在克里姆林宮跟到訪的斯洛伐克總理菲佐會面時，後者提議在斯洛伐克舉行俄烏和談。普京稱他不反對建議，因認為斯洛伐克夠「中立」。

斯洛伐克是其中一個對支持烏克蘭存疑，並支持與俄羅斯談判的中東歐地區歐盟國家，而菲佐曾表明反對歐盟軍援烏克蘭。

（韓聯社/法新社/路透社）

（俄軍侵烏）