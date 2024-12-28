尹錫悅審訊啟 警搜安全屋、警衛處防滅證

韓國警方突擊搜查尹錫悅被指會見高級警政官員商討實施戒嚴計劃的總統安全屋，指目的是確保該處的閉路電視影像不會被刪除或移走，並識別12月3日戒嚴令頒布前約數小時間進入建築物的人。同時警方嘗試搜查位於龍山總統辦公室的總統警衛處，進入該部門期間遭遇阻撓。

180天審理 尹錫悅無出庭

韓國憲法法院周五舉行首場尹錫悅彈劾案審前聆訊，主要聽取申請方（國會）和被申請方（尹錫悅）對爭議焦點和證據的意見。法官形容該案「比其他任何案件都重要」，亦「最為緊急」，將盡速推進審理。被停職的尹錫悅並無出庭應訊。下次聆訊定於下周五（2025年1月3日）舉行，韓國國會本月14日通過彈劾尹錫悅動議後，憲法法院有180日時間審理，如裁定彈劾案成立，尹錫悅將被罷免，新的總統選舉將在60日內舉行。尹錫悅昨組成法律辯護團隊應對彈劾審訊，其中一名成員是前總統朴槿惠彈劾案審理時的憲法法院發言人。

韓國檢察部門周五控告金龍顯參與內亂的核心活動，以及透過尹錫悅頒布戒嚴令，而濫用自身當時作為防長的權力，成為首名就頒布戒嚴令而遭刑事起訴的人。檢方指金於戒嚴期間指使部隊封鎖國會、搜捕國會議長和反對派領袖，搜查及控制國家選委會等行為，「具顛覆憲法並引發暴亂的意圖」。

（韓聯社）