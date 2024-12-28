在野黨強推 韓首通過彈劾代總統 市場憂政治亂局 韓圜匯率見金融海嘯後低位

國會全體會議周四表決通過3名憲法法院法官候選人的議案，但未獲韓悳洙立即確認以完成罷免月初頒布緊急戒嚴令的總統尹錫悅的程序，遂遭反對派提出彈劾動議。

彈劾案表決前，國會議長禹元植就彈劾案通過門檻表示，此次彈劾對象的職務是代行總統職權的國務總理，因此應該適用總理彈劾案的通過標準，即過半在席議員（151人）投贊成票，而非總統彈劾案的通過標準（200人）。

執政黨杯葛投票 包圍講台呼無效

議案最終在192名議員參與下全數贊成通過。國民力量黨議員未有參與投票，但包圍議長講台高呼投票無效，指議會實行「暴政」，又要求禹元植下台。彈劾案獲通過後，韓悳洙發聲明稱尊重議會決定，而為避免進一步引起混亂和不確定性，將按法律暫停職務，並會等候憲法法院審核彈劾動議結果。

韓悳洙昨已收取彈劾議決書，於當地時間昨日下午5時19分起被停止執行代總統職務，副總理兼企劃財政部長官崔相穆接任代總統。

崔相穆代行總統職務後稱，政府已指示軍方加強警戒，因朝鮮或利用韓國政局來挑釁。崔相穆昨在國會表決彈劾動議前，在中央政府首爾辦公樓主持召開國務委員座談會，表示希望國會重新考慮針對韓悳洙的彈劾事宜，指政務總負責人空缺將嚴重打擊經濟信譽、安全、民生、國政可持續發展。崔相穆又稱彈劾代總統等於彈劾內閣全體，如國會通過彈劾議案將大幅削弱政府力量，國務委員失去存在理由。

隨着韓悳洙遭彈劾加劇韓國政局動盪及美元強勢的雙重打擊下，韓圜匯率一度跌穿每美元兌1480韓圜水平，是金融海嘯以來首次，至下午3時半收報每美元兌1467.5韓圜。

（韓聯社/路透社/新華社）