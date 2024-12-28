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印度前總理辛格逝世 享年92歲

【明報專訊】印度前總理辛格（Manmohan Singh，圖，路透社）周四（26日）晚上在新德里一間醫院逝世，享年92歲。現屆政府宣布全國哀悼7天，直至明年元旦，並會為辛格安排國葬。辛格是印度獨立後首名錫克教徒總理，在2004至2014年任職，任內經濟治績受讚，且達成突破印度核孤立困局的成就，但在第二期任期受政府貪腐醜聞和國家經濟放緩打擊。現任總理莫迪稱全國都為印度其一最傑出領袖離世而哀悼。

經濟治績曾受讚 後現貪腐醜聞

印度傳媒指，本身患有心臟病及糖尿病的辛格周四在家中突然失去知覺，送往醫院急救後不治。辛格1932年出生於英屬印度、現位於巴基斯坦的加赫（Gah）村，在1947年印巴分治時隨錫克教徒父母遷往獨立後的印度。他負笈英國，在劍橋大學修讀經濟，並在牛津大學取得博士學位。

辛格曾任印度央行行長，但在1991年獲任命為財長前都沒計劃從政，他執掌財政部期間推動改革，促進經濟擺脫嚴重收支危機，推動放寬管制等，為世界打開印度市場大門。到2004年國大黨勝出後，時任黨主席索尼婭．甘地推舉辛格為總理。

2008年印度跟美國簽訂歷史性的民用核能合作協議，被視為辛格的重要外交政績。協議結束1998年印度核試後面臨的國際孤立，被視為印美關係分水嶺。惟辛格政府在任期後段不斷爆出貪腐醜聞，造就莫迪率領印度人民黨（BJP）在2014年大選大勝上台。

國大黨指辛格的國葬儀式可能在周六舉行。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕經濟發展 核試 核能 美印關係 辛格（Manmohan Singh） 經濟 印度

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