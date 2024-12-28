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以炸胡塞 險殃世衛總幹事 也門機場遇空襲 譚德塞：爆炸只距幾米

【明報專訊】以色列周四（26日）加強空襲多個也門胡塞武裝所控制的設施，包括首都薩那國際機場和兩處發電站，造成最少6死40傷。胡塞矢言「以升級回應升級」，事後也門向以色列發射一枚導彈，被以軍攔截。以軍空襲薩那期間，世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞正在當地機場準備上機，稱爆炸只離自己「幾米遠」。

以軍表示最新一輪針對胡塞的空襲除針對薩那國際機場外，還擊中也門西岸港口荷台達、薩利夫、拉斯卡納提布的軍事基建，以及赫茲亞茲和拉斯卡納提布兩處發電站。以媒指以軍共出動了25架軍機。

胡塞稱釀6死 揚言「升級回應升級」

以軍空襲時譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）剛準備上飛機離開薩那，他到訪也門是為了談判釋放被扣押的聯合國職員，以及視察當地的人道情况。他在社交平台發聲明，表示離自己數米遠的機場控制塔、離境大堂，以及跑道受損；一名聯合國人道主義空運處的機組人員在機場被擊中時受傷，譚德塞和同事則安然無恙。美媒引述以軍稱，「不知道」譚德塞正在也門視察。

以色列跟黎巴嫩真主黨停火後，與胡塞的軍事衝突逐漸升級，本月16日至昨天，胡塞向以色列發射5枚彈道導彈和最少5架無人機，其中上周六以色列防空系統攔截一枚導彈失敗，導彈擊中特拉維夫以南雅法一處公園，致16人輕傷，同時以方亦持續攻擊也門。以色列總理內塔尼亞胡指今輪大規模空襲也門只是「針對胡塞行動的開始」。

伊朗外交部譴責以軍空襲也門公然破壞國際和平與安全。聯合國秘書長古特雷斯指胡塞過去一年持續升級行動後，出現周四的以軍空襲，情况特別惹人憂慮。

（以色列時報/半島電視台/路透社/法新社）

相關字詞﹕也門 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 空襲 胡塞武裝 以色列

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