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南亞海嘯災後20年 關注者：防災意識弱

【明報專訊】周四（26日）是南亞大海嘯災後20周年，亞洲多國有悼念儀式。雖然經歷巨災的印尼、泰國、馬來西亞等國已汲取教訓，建立了預警系統，但有關注者指出，這些地區的災害應對準備仍然不足，民眾防災意識薄弱，可能削弱預警系統的效能。

紀念活動由印尼亞齊省拜圖拉赫曼大清真寺響起的警報聲拉開序幕。隨後，斯里蘭卡、印度和泰國等地陸續舉行紀念儀式。

2004年12月26日印尼蘇門答臘西海岸發生規模9.1級地震引發海嘯，高達30米的巨浪衝擊印尼至索馬里等14國海岸線。根據國際緊急災難數據庫EM-DAT，海嘯共導致226,408人死亡。

印尼共有逾16萬人死亡，災情最慘重的亞齊省有1/4人口、約8萬人喪生。倖存者麗莎因所在村莊失去了90%居民，讓她致力於向年輕一代傳授海嘯風險知識。她說：「政府在教育下一代方面做得遠遠不夠。有些學校非常靠近海邊，但災害防範教育完全缺失。」

注重災後重建非災前預防

泰國政府在布吉附近安裝了兩個海嘯監測站，然而，泰國參議員拉差妮功擔憂這些監測站的預警會被忽視，「最可怕的問題是人們缺乏意識和準備。即使有預警浮標，也取決於人們是否理解並能夠在收到警報時做好準備」。她指出，在泰國，大家更注重災後重建，而不是災前預防，呼籲改變想法：「提前做好準備可以減輕任何災害的嚴重性。」

（法新社/自由亞洲電台）

相關字詞﹕預警系統 印尼 亞齊 南亞海嘯

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