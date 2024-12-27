韓反對派彈劾代理總統 不滿拒委法官完成罷免尹錫悅程序

韓國國會全體會議昨表決通過3名憲法裁判所（憲法法院）法官候選人的議案。在野黨事前要求代行總統職權的總理韓悳洙在議案獲通過立即確認任命。3名新法官中兩人由最大在野共同民主黨推薦，一人由執政國民力量黨推薦，國民力量黨對推薦比例提出異議，大部分該黨議員缺席表決，他們認為代行總統職權的韓悳洙「無權任命憲法法院法官」。

韓悳洙：行使任命權須朝野達一致

韓悳洙在議案表決前對民眾發表緊急談話，稱代總統要克制行使包括任命憲法機關人選等總統固有職權，若不得已要行使相應職權，亦須執政和在野黨先在國會達成一致，強調這一慣例在韓國憲政史上從未被打破。

共同民主黨國會議員朴省俊表示，當天已提交彈劾韓悳洙的動議，並將推動於今天表決。同黨黨鞭朴贊大則批評韓悳洙「缺乏秉持憲法的意願和資質」。如韓遭罷免，接下來將由財長崔相穆代行總統職權。

韓國總統尹錫悅因不滿反對派濫用國會權力阻撓施政和彈劾官員，在12月3日深夜頒發緊急戒嚴令而引發朝野震動。國會其後於12月14日通過對其彈劾動議，但最終仍須憲法法院審理。憲法法院常設9名法官，確認罷免總統須最少6人贊成。國會昨通過3名從缺法官提名人選，惟未獲韓悳洙確認任命。在這情况下，6名憲法法官仍可執行審理彈劾尹錫悅程序，但須所有在任法官贊成，變相難度加大。

憲法法院今天下午2時將就尹錫悅彈劾案召開首次庭前會議，整理爭議焦點並制訂審理計劃，該程序約1小時便可完成，彈劾對象不一定要出庭應訊。憲法法院昨在例行記者會上表示，此前要求尹錫悅周二前提交涉戒嚴事件的國務會議紀錄、戒嚴布告令等證據文件，但尹錫悅方面未有回應。

（中央社/法新社/路透社）