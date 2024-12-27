特朗普轉帖批華「非法營運巴拿馬運河」

評論駐華大使提名「有利合作」

特朗普亦轉載了一篇有關共和黨籍前參議員珀杜獲特朗普提名為駐華大使的評論文章。文章認為有別於其他「對華鷹派」官員的提名和任命，由珀杜出任駐華大使或意味美方捍衛自身經濟利益的同時，將繼續對華接觸，相較競爭更是為兩國保留合作的潛在路徑。

上述評論文章由全球大型獨立金融顧問公司deVere Group創辦人暨行政總裁格林（Nigel Green）本月7日發表，他認為由有40年經商背景，曾任「財富500強」企業領袖，並有在香港、新加坡工作和生活經驗的「中國通」珀杜（David Perdue）出任美國駐華大使，或意味「特朗普2.0」對華戰略將較聚焦經濟。格林指珀杜的個人背景亦有助美國在意識形態分歧較小的經濟層面跟中國接觸，更多專注為貿易和投資尋求務實方案，或能帶來更平衡的談判策略，令中美兩國經濟都受益，另一方面亦有助釋除全球投資者疑慮。

特朗普轉載上述文章時未加筆評論。

（紐約時報/Truth Social）