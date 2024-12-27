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俄稱瓦解烏暗殺俄國防高官陰謀

【明報專訊】俄羅斯聯邦安全局（FSB）周四（26日）表示瓦解了數個烏克蘭情報部門策劃，企圖偽裝成流動電源（俗稱尿袋）或文件夾的炸彈，暗殺在莫斯科的俄國國防部高官及其家屬的陰謀，並拘留4名準備有關施襲行動的俄國公民。

FSB表示被捕俄國公民受到烏克蘭情報部門招攬，其中一名男子取得一枚偽裝成流動電源的炸彈，謀用磁鐵吸附在國防部一名高官的汽車上，另一疑犯負責偵察俄國高級國防官員，第三人則涉嫌運送一枚偽裝成文件夾的炸彈。原定施襲日期未明，但有疑犯指他在周一（23日）收到炸彈。

烏克蘭國家安全局（SBU）未有就今次事件回覆路透社查詢。SBU消息人士曾承認在本月17日在莫斯科炸死俄羅斯武裝力量輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫。

俄貨船地中海沉沒 船主形容恐襲

另外，一艘原定前往俄國遠東海參崴港口的俄羅斯貨船，周一在地中海遇險後沉沒，俄新社（RIA）周三引述貨船擁有者、由俄國防部擁有國營物流公司Oboronlogistics稱貨船受到恐怖主義行動針對，指生還船員報稱貨船右舷連續3次爆炸後入水，而當時貨船並未超載。

（俄羅斯衛星通訊社/路透社/中央社）

相關字詞﹕俄軍侵烏 烏克蘭國家安全局（SBU） 暗殺 烏克蘭 俄羅斯

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