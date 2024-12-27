俄稱瓦解烏暗殺俄國防高官陰謀

FSB表示被捕俄國公民受到烏克蘭情報部門招攬，其中一名男子取得一枚偽裝成流動電源的炸彈，謀用磁鐵吸附在國防部一名高官的汽車上，另一疑犯負責偵察俄國高級國防官員，第三人則涉嫌運送一枚偽裝成文件夾的炸彈。原定施襲日期未明，但有疑犯指他在周一（23日）收到炸彈。

烏克蘭國家安全局（SBU）未有就今次事件回覆路透社查詢。SBU消息人士曾承認在本月17日在莫斯科炸死俄羅斯武裝力量輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫。

俄貨船地中海沉沒 船主形容恐襲

另外，一艘原定前往俄國遠東海參崴港口的俄羅斯貨船，周一在地中海遇險後沉沒，俄新社（RIA）周三引述貨船擁有者、由俄國防部擁有國營物流公司Oboronlogistics稱貨船受到恐怖主義行動針對，指生還船員報稱貨船右舷連續3次爆炸後入水，而當時貨船並未超載。

（俄羅斯衛星通訊社/路透社/中央社）